Кабинет министров продлил до 15 апреля 2024 года действие возложения специальных обязанностей на рынке природного газа для обеспечения неизменности тарифов на тепло для населения.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на этот срок продлено действие постановления №812 от 17 июля 2022 года и утвержденного им положения о ВСО. Также внесены изменения в постановление правительства №869 от 1 июня 2011 об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги.
Напомним, что в конце августа истекал срок продления действия указанных спецобязанностей для участников рынка газа, установленный Кабмином 28 апреля. При этом после этого решения газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" решила зафиксировать действовавший и до этого тариф 7,96 гривны за кубометр газа сразу на год вперед в соответствующем годовом тарифном плане (май 2023 - апрель 2024 года).