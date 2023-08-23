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Сьогодні, 10:00

В Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Кабинет министров продлил до 15 апреля 2024 года действие возложения специальных обязанностей на рынке природного газа для обеспечения неизменности тарифов на тепло для населения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на этот срок продлено действие постановления №812 от 17 июля 2022 года и утвержденного им положения о ВСО. Также внесены изменения в постановление правительства №869 от 1 июня 2011 об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги.

"Урегулирован вопрос об изменении цены на природный газ производителями тепловой энергии для "объема II" и определение формулы для ее ежемесячного расчета. Определены стимулы для экономии природного газа производителями тепловой энергии", - добавил он.
"Это решение - часть комплексных мер по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", - прокомментировал глава правительства.

Напомним, что в конце августа истекал срок продления действия указанных спецобязанностей для участников рынка газа, установленный Кабмином 28 апреля. При этом после этого решения газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" решила зафиксировать действовавший и до этого тариф 7,96 гривны за кубометр газа сразу на год вперед в соответствующем годовом тарифном плане (май 2023 - апрель 2024 года).




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