Минцифра предоставила операторам мобильной связи инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Впоследствии операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически", - отметил он.

По его словам, уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.

Федоров добавил, что также меняются другие важные правила:

1. В личном кабинете пользователя можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

2. Отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 - это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже - можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.

3. Поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связь из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Напомним:

Украинские и европейские операторы мобильной связи подтвердили предварительную готовность к пролонгации до конца года совместного заявления, которое позволяет пользоваться мобильной связью в роуминге по сниженным тарифам.





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