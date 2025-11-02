Золото Європи — в Одесі! Юна боксерка Аліна Ігнатович стала чемпіонкою континенту

В Одеському регіональному прес-центрі Національної спілки журналістів України відбулася зустріч голови Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работіна з юною боксеркою Аліною Ігнатович, яка стала чемпіонкою континенту серед школярів. На зустрічі були присутні тренери молодої спортсменки, представники засобів масової інформації, та численних громадських організацій, які прийшли поздоровити Аліну Ігнатович та побажати їй подальших успіхів в житті та спорті.

Як відомо, Аліна представляє школу бокса "Квазар" та є вихованкою тренерів Щербини Євгена Вікторовича та Щербини Олени Миколаївни.

Великий успіх юної одеситки! 13-річна Аліна Ігнатович, учениця 8-го класу Ліцею №5, виборола золоту медаль на чемпіонаті «European Boxing U15», який проходив у місті Будва (Чорногорія) під егідою World Boxing.

Аліна Ігнатович професійно займається боксом лише 2,5 роки, та вже встигла прославитися на міжнародній арені. Вона — чемпіонка України 2024–2025 років, переможниця міжнародного турніру «Дракула» в місті Браїла (Румунія), чемпіонка Азії (Амман, Йорданія) та багаторазова переможниця міських, обласних і всеукраїнських змагань, у тому числі престижної «Ліги Чемпіона».

На чемпіонаті Європи в Будві юна спортсменка продемонструвала впевненість і майстерність, здобувши чотири перемоги одностайним рішенням суддів. Вона стала єдиною представницею Одещини серед школярок і нині є першим номером національної збірної України у своїй віковій категорії.

25 жовтня 2025 року Аліна Ігнатович принесла Україні чергове «золото», підтвердивши, що одеська школа боксу — серед найсильніших у Європі.

Загалом українська команда завершила турнір блискуче: 6 золотих і 7 срібних медалей. Ці результати ще раз довели — український бокс тримає найвищу планку сили, волі й майстерності!



