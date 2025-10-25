Олександр Слесарєв — чемпіон Європи!





Фантастичний успіх українського спорту! Студент Національного університету «Одеська юридична академія», факультету цивільної та господарської юстиції, Олександр Слесарєв здобув золоту медаль на Чемпіонаті Європи з боксу U-19! 🇺🇦🥊

Під керівництвом досвідчених тренерів Азера Мустафаєва та Нуреддіна Алібейлі, Олександр продемонстрував неймовірну силу духу, блискавичну техніку та справжній чемпіонський характер. Крок за кроком він упевнено пройшов усі етапи турніру, перемігши найсильніших суперників континенту та гідно представивши Україну на міжнародній арені.

Його перемога — це не лише особисте досягнення, а й яскравий доказ того, що в Одесі виховують справжніх лідерів — мужніх, цілеспрямованих, непереможних!

Вітаємо Олександра Слесарєва та його тренерів із видатним тріумфом!

Пишаємось нашим чемпіоном! 💙💛