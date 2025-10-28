Золото Європи — в Одесі! Юна боксерка Аліна Ігнатович стала чемпіонкою континенту

Великий успіх юної одеситки! 13-річна Аліна Ігнатович, учениця 8-го класу Ліцею №5, виборола золоту медаль на чемпіонаті «European Boxing U15», який проходив у місті Будва (Чорногорія) під егідою World Boxing.

Аліна представляє школу бокса "Квазар" та є вихованкою тренерів Щербини Євгена Вікторовича та Щербини Олени Миколаївни.

Аліна Ігнатович професійно займається боксом лише 2,5 роки, та вже встигла прославитися на міжнародній арені. Вона — чемпіонка України 2024–2025 років, переможниця міжнародного турніру «Дракула» в місті Браїла (Румунія), чемпіонка Азії (Амман, Йорданія) та багаторазова переможниця міських, обласних і всеукраїнських змагань, у тому числі престижної «Ліги Чемпіона».

На чемпіонаті Європи в Будві юна спортсменка продемонструвала впевненість і майстерність, здобувши чотири перемоги одностайним рішенням суддів. Вона стала єдиною представницею Одещини серед школярок і нині є першим номером національної збірної України у своїй віковій категорії.

25 жовтня 2025 року Аліна Ігнатович принесла Україні чергове «золото», підтвердивши, що одеська школа боксу — серед найсильніших у Європі.

Загалом українська команда завершила турнір блискуче: 6 золотих і 7 срібних медалей. Ці результати ще раз довели — український бокс тримає найвищу планку сили, волі й майстерності!