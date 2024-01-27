Інформація про результати діяльності Приморської окружної прокуратури м. Одеси

(в порядку ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»)

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у медіа.

Так, Приморською окружною прокуратурою м. Одеси у межах повноважень, визначених ст. 131-1 та п. 9 Перехідних положень Конституції України, упродовж 2023 року в межах територіальної юрисдикції вживалися системні заходи з метою забезпечення належної реалізації повноважень прокурорів у кримінальній сфері та поза межами кримінального судочинства.

Проаналізувавши динаміку злочинності за 2023 рік, а також динаміку вчинення кримінальних правопорушень певною категорією осіб, встановлено, що на території Приморського району м. Одеси у порівнянні із аналогічним періодом 2022 року сталою залишається кількість фактів смертей та зникнення без вісті осіб (22 проти 22), зменшилась кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень (11 проти 12, тобто -8,3%), однак спостерігається збільшення загальної кількості кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи +91,5% (236 проти 123).

Упродовж 2023 року на -21% менше вчинено грабежів (34 проти 43) та на 31% менше розбійних нападів (9 проти 13).

Кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів виявлено 263 проти 390 в 2022 році (-32,6%), в тому числі за фактами незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин менше на 24,2% (81 проти 107), на - 34,3% (176 проти 268) менше виявлено кримінальних правопорушень за ст. 309 КК України.

Більше виявлено кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг +16,8% (326 проти 279), з них ст. 364 КК України 76 проти 66 (+15,2%); на +74% (87 проти 50) більше виявлено кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (ст. ст. 199-233 КК).

Разом з цим, на 55,6% збільшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми (28 проти 18).

До негативних явищ у протидії злочинності також слід віднести ріст кількості особливо тяжких злочинів +20,9% (260 проти 215), тяжких злочинів на 19,7 % (1767 проти 1476), нетяжких злочинів +46% (943 проти 646), кримінальних проступків +56,4% (871 проти 557).

Вказане пояснюється посиленням на законодавчому рівні відповідальності за вчинення окремих категорій злочинів, вчинених в умовах воєнного стану.

З урахуванням подій в державі, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст. ст. 436-447 КК) зросли на 94% із 19 до 37; проте на 6,7% зменшилась кількість злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації із 45 до 42.

З метою забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку, протидії злочинності, підвищенню ефективності захисту конституційних прав і свобод громадян при провадженні досудового розслідування, Приморською окружною прокуратурою упродовж 2023 року проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів.

Для координації заходів, спрямованих на ефективне та своєчасне розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері охорони навколишнього природного середовища; у сфері службової та господарської діяльності; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; за фактами умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху; проти життя та здоров’я особи; діє 13 міжвідомчих робочих груп, до складу яких включено працівників прокуратури та поліції.

Упродовж 2023 року дізнавачами та слідчими Відділів поліції №2, №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області та Відділі поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області розслідувалося 12203 кримінальних провадження. У 2023 році розпочато 4584 кримінальних провадження.

Завдяки спільним зусиллям слідчих, дізнавачів та прокурорів у 2023 році до суду скеровано 925 обвинувальних актів, 6 клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру. Прийняті рішення про закриття 2921 кримінального провадження. Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець року становив 7132.

Упродовж 2023 року за закінченими кримінальними провадженнями встановлено збитків на суму73 794 тис. грн., з них відшкодовано 10 173 тис. грн., пред’явлено позовів потерпілими на суму 22 926 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 27 027 тис. грн.

Збитки, завдані інтересам держави та територіальних громад, складають 23 598 тис. грн.

Завдяки принциповій позиції прокурорів, їх особистій участі при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій вдалося розкрити та скерувати до суду 14 кримінальних проваджень за фактами корупційних кримінальних правопорушень.

Так, за результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт стосовно 2 лікарів, які вимагали неправомірну вигоду в розмірі 1200 доларів США за проведення безкоштовної операції на хребті.

В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації належним чином організовано роботу прокуратури по закінченню досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності. Упродовж 2023 року розслідувалось 8 кримінальних проваджень вказаної категорії, з них до суду направлено 7 обвинувальних актів.

За результатами розгляду направлених обвинувальних актів, судами винесено обвинувальні вироки.

Крім того, прокурорами Приморської окружної прокуратури м. Одеси проявлено принципову позицію щодо захисту об’єктів культурної спадщини які взяті під охорону ЮНЕСКО.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси у грудні 2023 року до Приморського районного суду м. Одеси скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням власника та керівника підприємства-підрядника в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України), а саме особняка Гавсевича, який побудовано у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави, а також під охорону ЮНЕСКО.

Також, у травні 2023 року до Приморського районного суду м. Одеси скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття земельної ділянки площею 209 кв.м. по вул. Дерибасівській, у м. Одесі, а саме на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Міський Сад», що відноситься до особливо цінних земель, до земель природно-заповідного фонду та знаходиться в охоронній зоні Центрального історичного ареалу м. Одеси та належить територіальній громаді м. Одеси. На даний час справу розглянуто судом та земельну ділянку звільнено від забудови.

Правоохоронні органі Приморського району м. Одеси у 2023 році за заявами громадян зареєстрували 374 кримінальних провадження за фактами порушень законів та звичаїв війни. Указані кримінальні провадження відповідно ст. 216 КПК України, передані за підслідністю до органів безпеки.

Також Приморською окружною прокуратурою м. Одеси вживалися заходи у сфері запобігання та протидії корупції. В порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 8 подань, за результатами розгляду яких 6 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Разом з тим, у поточному році у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, Приморською окружною прокуратурою м. Одеси також проведено ряд заходів, спрямованих на посилення нагляду за додержанням конституційних прав громадян, які перебувають в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, а також при застосуванні заходів примусового характеру.

Так, з питань порушення кримінально-виконавчого та іншого законодавства в установи та органи виконання покарань внесено 6 документів прокурорського реагування.

З метою захисту інтересів держави Приморською окружною прокуратурою м. Одеси в 2023 році пред’явлено позовних заяв на загальну суму понад 132 млн грн, з яких у сфері державної та комунальної власності на суму 83 млн грн, в бюджетній сфері – 49 млн грн.

Крім того, на сьогоднішній день виконаними є судові рішення за позовами прокуратури на загальну суму 86 млн 799 тис. грн.

За втручання прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси у власність держави на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.05.2023 (справа № 916/3133/22) повернуто частину санаторію імені Чувиріна на Французькому бульварі в м. Одесі площею 712,8 кв.м., вартість якого оцінюється в 40 млн 843 тис. грн.

У результаті належного реагування прокуратури судом прийнято рішення про витребування з незаконного володіння частини будівлі ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» загальною площею 241,1 кв. м вартістю 2 млн 100 тис. грн

Також, прокурорами окружної прокуратури приділено особливу увагу та принципову позицію щодо перевірки стану споруд цивільного захисту на території Приморського району м. Одеси.

Зокрема Приморською окружною прокуратурою м. Одеси вжито заходи представницького характеру щодо приведення в стан готовності 19 захисних споруд цивільного захисту загальною площею 1800, 3 кв.м.

Також, за результатами перевірки встановлено незаконність вибуття у приватну власність 5 захисних споруд цивільного захисту. Наразі окружною прокуратурою вживаються заходи реагування щодо звернення до суду із відповідними позовами.

За втручання Приморської окружної прокуратури м. Одеси виконано рішення суду щодо повернення територіальній громаді м. Одеси берегозахисної споруди у вигляді штучного пляжу в районі пляжу «Чайка» площею 3 205 кв. м, вартістю понад 27 млн. грн.

Крім того, з метою забезпечення оперативного інформування громадськості та засобів масової інформації про виконану роботу, Приморська окружна прокуратура, зокрема, висвітлює інформацію на офіційному веб-сайті Одеської обласної прокуратури