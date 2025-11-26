В середине XIX века картофель оказался в центре одной из крупнейших катастроф в современной истории

Для инков, живших в горах Андах в Южной Америке, картофель (Solanum tuberosum) был не просто пищей, а основой цивилизации. Когда в XVI веке испанцы впервые познакомились с этим растением, они еще не знали, насколько радикально оно изменит мировую историю.

Картофель был высококалорийным, выносливым чудо-растением, которое могло расти на больших высотах и на бедных почвах.

Однако три века спустя это же растение оказалось в центре одной из величайших катастроф в современной истории.В 1845-1852 годах в Ирландии разразился Великий голод (An Gorta Mór), унесший жизни почти 1 миллиона человек и заставивший миллионы людей эмигрировать.

По мнению ученых, в основе этой трагедии лежал фитофтороз - заболевание растений, вызываемое грибкоподобными организмами.

Они в течение нескольких лет разрушили сельскохозяйственную систему Ирландии, которая почти полностью зависела от одного сорта картофеля.

Биолог Скотт Трэверс, который пишет о том, как микроорганизмы влияли на жизнь людей и цивилизаций в историческом процессе, объяснил связь картофеля с катастрофой XIX века в своей статье в Forbes.

Возникновение картофеля

Согласно исследованиям, картофель был "приручен" около 8 000 лет назад в Андском регионе на юге Перу и Боливии. Местные фермеры выращивали тысячи различных сортов, каждый из которых был приспособлен к разным климатическим условиям и высоте над уровнем моря. Храня картофель в сублимированном виде под названием "чуньо", инки могли кормить как свою армию, так и свой народ в течение многих лет.

"Когда испанцы привезли картофель в Европу в XVI веке, они поначалу скептически отнеслись к этому чужеземному растению", - говорит Трэверс. - Тот факт, что картофель принадлежал к семейству "смертоносных пасленовых", вызывал подозрения у европейцев, которые считали его ядовитым. Однако со временем такие преимущества, как простота выращивания, высокая урожайность и низкая трудоемкость, преодолели эти предрассудки. К XVI веку картофель стал одним из важнейших источников продовольствия в Европе. В частности, прохладный и влажный климат Ирландии создавал идеальные условия для его выращивания".

Зависимость Ирландии от картофеля

По словам Трэверса, к началу XIX века около половины населения Ирландии почти полностью зависело от картофеля. Бедняки выживали за счет картофеля, выращенного на нескольких акрах земли. С точки зрения питательной ценности такая зависимость была небезосновательной: картофель давал углеводы, витамин С, калий и даже достаточное количество белка, если употреблять его с молоком. На протяжении многих лет он казался "идеальной" культурой.

Однако вся сельскохозяйственная система была генетически основана на одном сорте картофеля, что делало его уязвимым для болезней.

Приход микроскопической катастрофы

"В 1845 году ирландские фермеры заметили сначала темные пятна на листьях картофеля, затем гниль и неприятный запах. Всего за несколько недель были уничтожены целые поля", - говорит Трэверс.

Согласно исследованию, опубликованному в 2013 году в журнале eLife, болезнь была вызвана водной плесенью под названием Phytophthora infestans. Она появилась в высокогорных районах Мексики, где дикие виды картофеля в процессе эволюции выработали устойчивость к патогену. Однако культурный картофель, завезенный в Европу, не обладал таким иммунитетом.

Прохладный и влажный климат Ирландии стал идеальной питательной средой для P. infestans. Микроскопические споры в воздухе быстро распространялись и могли передаваться от одного растения к тысячам других.

Социальный коллапс, вызванный микробом

"Генетическая однородность картофеля в Ирландии сделала невозможным предотвращение болезни. К 1846 году почти весь урожай был уничтожен", - говорит биолог.

Когда британское правительство не смогло оказать помощь, голод превратился из сельскохозяйственной катастрофы в гуманитарную трагедию. За десять лет население Ирландии сократилось с 8 миллионов до менее чем 6 миллионов.

"Это был не просто сельскохозяйственный кризис, а урок для человечества о важности биоразнообразия", - говорит Трэверс, указывая на опасность зависимости от одного вида.

"Высокая урожайность и долговечность картофеля сделали его "суперфудом", но эти же характеристики стали его самым слабым местом".

