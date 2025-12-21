Флаговтик по-оккупантски — это кратковременное, показательное проникновение малой группы противника (иногда 1–2 человек) в глубину позиций Сил обороны Украины с единственной целью:

показать флаг;

снять видео или фото;

сформировать "доказательство" для отчета или пропаганды,

без реального установления контроля над территорией.

Используется для:

"доложить наверх" → "мы в городе";

пропагандистского видео → "населенный пункт под контролем";

деморализации украинского общества;

создания информационного факта до реального захвата;

В большинстве случаев картинка опережает реальность и сознательно ее подменяет. Для противника это сознательная информационная тактика, встроенная в общую систему лжи.

Украинский флаговтик – это другая мотивация и большие риски.

Украинский флаговтик – это показательное фото или видео с флагом на локации, которая не находится под постоянным контролем, или уже частично утрачена.

В отличие от оккупанта, это не является каким-то элементом военной тактики и не имеет целью долговременную дезинформацию общества.

Однако именно здесь и кроется проблема: попытка заменить сложную реальность неустойчивой картинкой создает риск потери доверия – ресурса, который в этой войне является критически важным.

Кто является инициатором "украинского флаговтика"?

В большинстве случаев инициатива таких действий не исходит от боевых подразделений и не является запросом с поля боя.

Как правило, ее источником становится управленческое звено, оказывающееся под давлением проверок, комиссий, служебных расследований, необходимости срочно подтвердить контроль или стабильность ситуации, потребности предоставить "визуальное подтверждение" в ответ на вражеские информационные вбросы.

В этот момент формируется запрос не на реальное положение дел, а на картинку, способную успокоить руководство, временно снять какой-то вопрос и выиграть время для ухода от ответственности.

Важно, что на сегодняшний день это уже носит некий централизованный характер и системная практика, управленческое решение, которое часто принимается без полного осознания боевых рисков и стоимости задействованного ресурса.

Для кого и для чего это делается?

Украинский флаговтик не меняет реальную ситуацию на земле, не влияет на объективные OSINT-ресурсы (в частности DeepState) и не облегчает положение бойцов на позициях.

Его единственная функция – кратковременное закрытие управленческого или информационного запроса.

Для общества такая демонстрация почти не имеет эффекта, но для системы управления она создает иллюзию контроля, которая не выдерживает столкновения с реальностью.

Ресурсы и реальная цена "флаговтика"

Флаговтик с нашей стороны- это не бесплатное действие.

Ведь задействованы такие ресурсы:

Флаг – материальная мелочь только на первый взгляд. Правильнее сказать флаги, ведь с первого раза может не получится, найди, купи, передай дальше – самое простое, что есть в этой схеме.

Дрон (типа Mavic). Его задачабудет донести флаг с магнитами до какой-то узнаваемой локации на территории населенного пункта и там по возможности закрепить его на какой-то железной конструкции и записать видеоприсутствие.

Этот же Mavic, который вместо того чтобы занести на позицию бойцу в блиндаж/окоп какой-то провиант, сбросит ему флаг с запиской и алгоритмом действий.

Человеческий ресурс. Боец должен будет действовать по алгоритму на камеру дрона, рискуя быть обнаруженным, быть уничтоженным вообще во время таких демонстрационных действий или дождаться других неприятных сюпризов со стороны противника.

В некоторых случаях к этому привлекаются и другие средства (в частности НРК), что еще больше повышает цену такой "картинки".

Каждый этап – это не боевая работа, а выполнение стороннего запроса с использованием ресурса стоимостью тысячи долларов и с прямым риском для жизни.

Когда это происходит и почему это критично?

Хуже всего то, что флаговтики с украинской стороны обычно возникают в самый сложный момент:

когда логистика работает на пределе;

когда дронов не хватает;

когда ситуация на участке фронта и без того критическая;

когда каждая "птичка" должна выполнять боевую, а не демонстрационную задачу.

В этот момент система заставляет фронт заниматься не повышением устойчивости обороны, а обслуживанием информационной потребности, которой по результату в 90% случаев не доверяют.

Украинский флаговтик – это не ложь ради пропаганды, а попытка закрыть управленческий провал информационной картинкой ценой ресурса, доверия и риска для бойцов.

Источник