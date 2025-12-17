Президент Украины заявил, что после переговоров в Берлине делегация США перейдет к обсуждению пунктов соглашения с Россией. Но пока неясно, удастся ли посланникам Вашингтона убедить Москву прекратить войну и принять проект.

Россия не примет никаких "компромиссов" в отношении оккупированных территорий Украины, заявил во вторник замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он добавил, что Москва не собирается снижать требования и намерена сохранить контроль над пятью украинскими регионами: Крымом, Донецком, Луганском, Запорожьем и Херсоном.

Помимо аннексированного Крыма и почти всей Луганской области, Россия не контролирует полностью ни одну из трёх оставшихся областей Украины. В Запорожье и Херсоне у российской армии нет контроля над областными столицами.

Европейские лидеры неоднократно обещали защищать Украину от России в будущем, в том числе военными средствами. Кремль теперь требует гарантий безопасности для Москвы.

Украина не совершала актов агрессии против России, отмечают обозреватели в связи с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва не согласится, если "Киев подпишет мирные соглашения, а потом начнет их саботировать".

Песков также сделал ложное заявление, что представитель НАТО "прибыл в Украину и внедрился в правительство", "спровоцировав" войну. Здесь следует отметить, что представители НАТО не являются членами украинского правительства или частью украинских институтов. Силы альянса не находились в Украине ни до, ни после полномасштабного вторжения РФ в начале 2022 года.

Во вторник в Кремле заявили, что Россия вряд ли примет участие в рождественском перемирии. Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник предположил, что Россия может приостановить атаки на время праздников, что в конечном итоге может привести к началу переговоров о перемирии.

Зеленский ответил, что Киев поддерживает идею прекращения огня, включая удары по энергетической инфраструктуре, на период Рождества.

Но Москва отвергла инициативу. Дмитрий Песков в частности сказал: "Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать Украине передышку", возможность "подготовиться к продолжению войны.

"Мы хотим достичь наших целей", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Зеленский после переговоров в Берлине: прогресс достигнут по многим вопросам

Президент Украины заявил, что по результатам первых прямых переговоров между ним и посланниками президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером достигнут значительный прогресс.

Зеленский отметил, что перед встречей с киевскими чиновниками американские переговорщики провели "ряд встреч с (президентом РФ Владимиром) Путиным в России".

"Я всегда хотел, чтобы эта команда приехала в Украину, но я был готов к тому, что если это не получится по разным причинам, мы сможем провести долгий разговор и попытаться понять друг друга".

Зеленский отметил, что команда Трампа "услышала" позицию Киева, которую они теперь представят России. "Честно говоря, я не знаю, как это воспримут агрессоры", - добавил он.

Что будет дальше?

Из Берлина Зеленский отправился во вторник в Нидерланды, где заявил в парламенте, что это "самые интенсивные и целенаправленные переговоры о мире" с начала 2022 года.

"Американцы хотят быстрого завершения. Для нас важно качество в рамках этой скорости. Если скорость и качество совпадут, мы это полностью поддерживаем", - сказал ранее Зеленский, пояснив, что Киев завершит работу над своей частью документов "сегодня-завтра".

"Затем в ближайшие дни США проведут консультации с Россией, после чего состоятся консультации с президентом США", - пояснил президент Украины.

"После этого наши переговорные команды встретятся в США, возможно, даже в выходные. После этой встречи мы посмотрим, что делать дальше, и рассмотрим возможность встречи лидеров, по крайней мере, с президентом США", - продолжил он.

Что, если Москва отвергнет план?

Москва неоднократно заявляла, что её требования к Украине и любому возможному урегулированию остаются неизменными.

Переговоры между США и Украиной в Берлине подверглись критике со стороны Москвы. Кремль продолжает настаивать, что он не прекратит войну против Украины, пока не будут устранены так называемые "первопричины".

Для Москвы "первопричины" включают в себя стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, а также предполагаемое нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток, предполагаемую дискриминацию в отношении этнических русских и то, что Путин называет "денацификацией" Украины.

Москва использовала эти "аргументы" для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но не смогла предоставить доказательств ни одного из этих утверждений.

Требования Москвы, включенные в первоначальный проект из 28 пунктов, включали амнистию для российских войск за все действия, совершенные с момента полномасштабного вторжения. По словам всех участников переговоров, проект был изменен и теперь отражает позиции Киева и Брюсселя.

Зеленский заявил в понедельник, что если РФ полностью отвергнет последний план, то США "усилят санкции и предоставят больше оружия, в частности, системы ПВО и оружие дальнего радиуса действия".

"Я думаю, что это разумная просьба. Логика понятна: если американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности и применить жесткие меры, если Путин их нарушит, то чем это отличается от просьбы предоставить гарантии, если Путин откажется прекратить войну?"

В последнее время Россия активизировала наземные и воздушные атаки, нацеленные на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, в ноябре в результате атак РФ погибли по меньшей мере 226 мирных жителей и 952 получили ранения, причем на использование российскими вооружёнными силами мощных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников в густонаселенных городских районах "приходится более половины всех жертв среди гражданского населения".

В ночных атаках часто участвуют сотни беспилотников и ракет. "Миллионы семей в настоящее время живут длительное время без электричества, отопления и воды, эти трудности усугубляются по мере того, как дни становятся короче, а температура падает", - заявили в миссии ООН.

Согласно последнему опросуКиевского международного института социологии (КМИС), проведенному с 26 ноября по 13 декабря, 63 % украинцев по-прежнему заявляют, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.





