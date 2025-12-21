С начала года налоговый долг перед государственным бюджетом увеличился в полтора раза – до 201 миллиарда гривен, что негативно повлияло на выполнение госбюджета.

На это обращает внимание Счетная палата.

"В отчетном периоде расходы общего фонда госбюджета были меньше запланированных на 161 млрд грн (на 5 %)", – говорится в сообщении.





"В частности, расходы сектора безопасности и обороны – меньше плана на 70 млрд грн, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины – на 25,5 млрд грн, Министерства здравоохранения Украины – на 11 млрд грн", – отмечает Счетная палата.





Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская подчеркнула необходимость погашения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей главных распорядителей, которые с начала года выросли почти на 30%.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты по выполнению Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" в январе- сентябре и обсудил ключевые риски и проблемные вопросы по его выполнению по итогам года, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Счетная палата выявила риски недовыполнения до конца года плана поступления таможенных платежей, рентной платы за пользование недрами и акцизного налога с произведенных в Украине товаров.

Счетная палата выявила неурегулированность процесса управления государственным долгом Украины. Так, отсутствие среднесрочных стратегий управления ограничило возможности планирования долговых показателей и расходов на обслуживание долга.





