Инцидент произошёл несколько дней назад. Участковый офицер полиции доставил мужчину, нарушившего правила воинского учёта, в один из РТЦК и СП. По предварительным данным, трое военнослужащих начали проявлять агрессию в отношении полицейского, выражались нецензурной бранью, а после сделанных сотрудником полиции замечаний устроили драку. Установлено, что один из военных находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительных органов телесных повреждений во время исполнения им служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Сообщает пресс-служба полиции.





Источник