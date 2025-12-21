18 декабря Министерство финансов обнародовало законопроект об обязательной уплате налога на добавленную стоимость (НДС) малым бизнесом, который находится на упрощенной системе налогообложения.

Этот законопроект – условие получения Украиной новой программы Международного валютного фонда (МВФ). Последняя, хоть и предусматривает лишь 8 млрд долл. финансирования, однако необходима для привлечения средств от остальных международных партнеров, в частности Европейского Союза, Всемирного банка и правительств стран-партнеров.

Власть оказалась в крайне сложных обстоятельствах. Принятие законопроекта, который потенциально может "убить" малый бизнес – политически непопулярная история. Однако не принимать его также не могут, ведь от него буквально зависит финансовое выживание государства в следующие два года и способность выстоять в войне против России.

Что именно предусматривает законопроект об НДС для ФЛП?

Что в законопроекте

Обнародованный Министерством финансов документ предлагает ввести НДС для всех налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения (1-й, 2-й и 3-й группах) в случае, если их годовой доход превысит 1 млн грн.

Исходя из этого правила, обязанность уплачивать НДС не будет распространяться на ФЛП 1-3 групп, годовой доход которых не превышает 1 млн грн (плательщиками НДС они станут с момента, когда сумма доходов за текущий год пересечет отметку в 1 млн грн).

Еще одно исключение предлагается установить для е-резидентов, которые открыли ФЛП в Украине. Им, независимо от суммы оборота, НДС не будут начислять.

Е-резиденты – это иностранцы, которые не проживают в Украине, но имеют право осуществлять здесь определенную деятельность. В частности, такой статус позволяет регистрироваться предпринимателем, открывать банковские счета, вести отчетность и т.д.

Для чего вводят НДС

Минфин считает, что сейчас в Украине существуют неконкурентные условия ведения бизнеса, которые наносят ущерб "белым" налогоплательщикам и способствуют развитию теневой экономики. Краеугольным камнем этой "несправедливости" является налог на добавленную стоимость.

По мнению руководства ведомства, бизнес, который платит НДС, находится в менее выгодном положении по сравнению с ФЛП, которые его не платят.

"Цена товаров, импортируемых или производимых в Украине, формируется рынком. При этом, как правило, такие товары реализуются плательщиками и неплательщиками НДС по одной цене. Однако в одном случае НДС уплачивается плательщиками НДС в бюджет, а в другом случае остается в кармане неплательщиков НДС, которые находятся на упрощенной системе налогообложения", – указано в сопроводительных документах к законопроекту.

Более того, в Минфине считают, что неплательщики НДС, то есть "упрощенцы", не заинтересованы покупать товары или услуги официально (ведь в их цене есть 20% налога). Поэтому отсутствие необходимости уплаты НДС стимулирует ФЛП покупать контрабанду и контрафакт.

"Следовательно, введение НДС для плательщиков единого налога имеет целью создать экономически не выгодные условия для реализации нелегально ввезенных или произведенных товаров", – резюмируют в ведомстве.

Кроме этого, в пояснениях к законопроекту Минфин отмечает, что введение обязательной регистрации ФЛП плательщиками НДС предусматривалось в "Национальной стратегии доходов" – это документ, который правительство приняло в конце 2023 года, который определял видение государства относительно источников наполнения бюджета до 2030 года.

Принятие Нацстратегии доходов было одним из требований программы МВФ. Так же, требованием МВФ является и регистрация (а впоследствии и принятие в Верховной Раде) законопроекта о введении НДС для ФЛП.

Почему этого требует МВФ

С точки зрения международных кредиторов, ситуация, при которой половина государственных расходов Украины финансируется партнерами – слишком рискованная. В условиях, когда правительство не имеет предсказуемых источников доходов, оно не может гарантировать кредиторам, что предоставленные ими займы когда-нибудь вернутся.

В условиях большой войны Украина нуждается в около 45 млрд долл. внешнего финансирования ежегодно – и это только на невоенные нужды. МВФ условием будущего сотрудничества с Украиной называет уменьшение зависимости государства от внешнего финансирования. По крайней мере, такова официальная причина "драконовских" требований фонда.

Неофициально причиной того, почему МВФ требует повысить налоги для малого бизнеса в Украине является популистская политика правительства. Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, международные кредиторы отказываются финансировать программы по раздаче денег всем украинцам и требуют, чтобы "тысяча Зеленского" или "УЗ-3000" финансировались за счет налогоплательщиков.

Скольких предпринимателей коснутся изменения

По данным Минфина, в 2024 году (последний полный налоговый период) в Украине существовало 1,76 миллиона ФЛП – налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения. Из них доходы на сумму более 1 млн грн получило 660,2 тысячи ФЛП – это 37,46%. В частности:

ФЛП 1 группы – 6 тысяч человек (или 0,3% от общего количества ФЛП 1 группы);

ФОПов 2 группы – 371,4 тысячи человек (21,1%);

ФОПов 3 группы (платят 5% налога) – 250,6 тысячи человек (14,2%);

ФЛП 3 группы (платят 3% и уже являются плательщиками НДС) – 32,2 тысячи человек (1,8%).

Общая сумма доходов ФЛП, которые получили более 1 млн грн, в 2024 году составила 2,271 трлн грн. Для сравнения, предприятия, которые являются плательщиками НДС, в прошлом году получили 17,3 трлн грн дохода.

Сколько получит государство

В Минфине подсчитали, что введение НДС для ФЛП, которые зарабатывают более 1 млн грн, дополнительно принесет в бюджет 40,1 млрд грн в год.

Правда, реализация этой нормы потребует сверхплановых расходов. В частности, на дополнительную работу налоговиков, которым придется администрировать еще 660 тысяч плательщиков НДС, а также на обновление программного обеспечения, необходимого для администрирования НДС.

На эти цели государству придется тратить лишние 179,8 млн грн в год. Следовательно, чистый эффект от введения НДС для ФЛП, по расчетам Минфина, составит 39,9 млрд грн в год.

Как работает НДС

Налог на добавленную стоимость – один из самых сложных с точки зрения администрирования. Для конечного потребителя НДС – это 20%, которые он видит в чеке из магазина. Но для предпринимателей сумма НДС, которую ему надо заплатить в бюджет, рассчитывается по формуле: налоговое обязательство "минус" налоговый кредит.

Налоговое обязательство – это те же 20%, которые предприниматель добавляет к цене своего товара. Например, если он продает яблочный сок за 100 грн, то сумма налогового обязательства – это 20% от 100 грн, то есть 20 грн (цена продажи сока составит 120 грн).

Налоговый кредит – это сумма НДС, которое предприниматель уже заплатил, покупая товары и услуги, необходимые для его деятельности. На эту сумму он имеет право уменьшить свое обязательство или же вернуть ее из бюджета.

Например, для производства сока предприниматель закупил яблоки за 60 грн. Производитель яблок уже заложил в их стоимость 20% НДС (т. е. сумма налогового кредита для производителя сока – 10 грн).

После продажи сока за 120 грн предпринимателю нужно будет заплатить в бюджет 10 грн НДС (20 грн налогового обязательства "минус" 10 грн налогового кредита).

В случае, когда разница между налоговым обязательством и налоговым кредитом больше нуля, то плательщик НДС должен перечислить ее в бюджет. Если же эта сумма отрицательная, то такой плательщик может претендовать на бюджетное возмещение НДС.

Отрицательная сумма может возникать, например, у экспортеров, ведь экспортные операции не облагаются НДС. Или же в случаях, когда предприниматель за отчетный период приобрел большое количество товаров или услуг, которое превысило его доход от основной деятельности.

Система расчета НДС часто позволяла бизнесу манипулировать с налоговым кредитом, например, покупая фиктивные товары или услуги. В Украине даже создавались целые компании, которые занимались исключительно торговлей фиктивным НДС.

Такие операции называют налоговыми "скрутками". Государство пыталось с ними бороться, делая систему администрирования НДС все более жесткой. Сейчас эта система намного сложнее, чем в странах ЕС, и предусматривает такие шаги, как представление таблиц с кодами товаров, которые предпринимателю разрешено закупать, или дебетование счетов, на которых администрируется НДС.

За что критикуют инициативу

Именно сложность в администрировании – ключевая причина критики законопроекта о введении НДС для ФЛП. Малому бизнесу, который привык платить фиксированный единый налог (или процент от дохода) будет сложно понять, как и за что платить новый налог, как пользоваться электронной системой администрирования НДС (СМКОР) и как разблокировать налоговые накладные, которые дают право на зачисление налогового кредита.

"Администрирование НДС в Украине предусматривает ведение полного бухгалтерского учета, и, по данным опросов Всемирного банка, проведенных в конце 2024 года, является наиболее обременительной из всех процедур налогового администрирования", – отмечают эксперты ряда аналитических центров в совместном обращении к президенту, правительству и Верховной Раде.

В Минфине признают, что введение НДС приведет к дополнительным расходам ФЛП. По расчетам ведомства, администрирование налога будет стоить каждому ФЛП 2751,32 грн в год.

"По оценкам аналитических центров, принятие такого решения приведет к потере общественного благосостояния в размере 150-180 млрд грн, или около 1,5-2% ВВП. При этом совокупные потери бюджета от злоупотреблений с упрощенной системой налогообложения, оцениваются экспертами на уровне 10-13 млрд грн в год", – говорится в заявлении аналитиков.

Они же отмечают, что введение обязанности по уплате НДС для ФЛП потребует дополнительного количества бухгалтеров, которых на рынке "просто нет". В конце концов, большинство ФЛП закроется, а значительная часть предпринимателей перейдет работать исключительно в "тень".

Когда заработает НДС для ФЛП?

Сейчас законопроект обнародован на сайте Минфина. До момента внесения в парламент продлится его публичное обсуждение, после чего еще его еще должен принять Кабинет министров.

Именно регистрация этого законопроекта в Раде – предварительное условие для того, чтобы Украина получила новую программу МВФ. Это решение ожидается уже в январе 2026 года. В дальнейшем фонд будет требовать принятия законопроекта парламентом – это будет одним из "маяков", от которых будет зависеть продолжение сотрудничества с МВФ.

В тексте документа говорится, что он вступит в силу с 1 января 2027 года. Однако это только при условии, если за него проголосуют депутаты, а также подпишет президент.

Однако опрошенные ЭП нардепы сомневаются, что в Раде найдется достаточно голосов для введения НДС для малого бизнеса. Вместе с этим, они не знают, как иначе профинансировать потребность Украины в деньгах в течение следующих лет в условиях большой войны.





