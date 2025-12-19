Министерство финансов опубликовало для обсуждения проект закона, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога.

Информация об этом содержится на сайте Министерства финансов.

"Министерство финансов Украины выносит на публичное обсуждение проект закона, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога", – говорится в сообщении.

"Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают беспокойство, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы", – говорится в сообщении.

Текст законопроекта, пояснительную записку и анализ регуляторного влияния размещен в разделе "Проекты регуляторных актов для обсуждения в 2025 году" на сайте Минфина.

"Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес", – отмечают в ведомстве.

Минфин обращает внимание на ряд важнейших деталей законопроекта.

Так, закон вступит в силу только с 1 января 2027 года, что "дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса".

"Изменение ставки для 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%", – отмечает министерство.

Другой пункт – исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы – электронных резидентов (е-резидентов).

"Регистрация и отчетность будут происходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобного представления отчетов через "Электронный кабинет", – отмечает также Минфин.





"В пояснительных материалах к законопроекту особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса", – говорится в сообщении.





Минфин отмечает, что законопроект должен установить справедливые условия для ведения бизнеса: сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС.

"НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит ("белые" документы на товар), – отмечают в ведомстве.

Кроме того, по расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны, говорится в сообщении.

"Минфин приглашает всех заинтересованных внимательно ознакомиться с документами и прислать конкретные, аргументированные предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными для добросовестного малого бизнеса", – сообщает Минфин.

Напомним:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что вопрос выравнивания правового поля деятельности субъектов бизнеса является весьма актуальным и есть разные мнения о введении ФЛП, по лимитам на НДС- уплату и тому подобное. "Мы будем тщательно изучать этот вопрос и придем к вам с комплексным решением, которое, надеюсь, получит поддержку в зале и не вызовет противоречий", – отметил он.

В соответствии с требованиями Международного валютного фонда, правительство должно подать в Верховную Раду законопроект, который сделает регистрацию плательщиков НДС обязательной с 1 января 2027 года для плательщиков на упрощенном режиме налогообложения, с оборотом, превышающим общий порог регистрации НДС – пока его предлагается установить на уровне миллиона гривен.

Третьего декабря стало известно, что инициативу о возможном пересмотре условий работы ФЛП и введение НДС для предпринимателей отложены.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал не менять налоговые условия для ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

В то же время, как сообщила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, среди предварительных условий, которые должна выполнить Украина для открытия новой программы финансирования МВФ, является отмена льгот для регистрации плательщика НДС.

Впрочем, уже несколько организаций призвали не вводить обязательную регистрацию НДС для ФЛП, ведь это может привести к массовому закрытию малого бизнеса.

Источник