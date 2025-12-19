 
Різдвяний ярмарок в Одеській кірсі — свято, яке неможливо пропустити!

З 17 по 28 грудня запрошуємо вас поринути в атмосферу справжнього Різдва в одному з найзатишніших куточків Одеси — кірсі на Новосельського, 68.

На вас чекає все, що створює передсвяткову магію:

✨ Хендмейд-ярмарок. Унікальні подарунки, створені з теплом українськими майстрами. Те, чого не знайдеш у магазинах.
 ☕ Фудкорт. Ароматна випічка, гарячі напої та смаколики, що дарують настрій зимових свят.
 🎁 Крафтова продукція.
 📸 Фотозони. Казковий простір, де кожне фото — мов різдвяна листівка.
 🎬 Різдвяні фільми. Щовечора — улюблені новорічні стрічки, які хочеться дивитися, загорнувшись у плед, з гарячим напоєм у руках.
 🎶 Культурна програма. Музика, виступи, різдвяні історії та ще більше теплого настрою.

💙 20% від прибутку — на підтримку ЗСУ. Разом творимо добро й наближаємо перемогу.

Різдво починається тут. Приходьте з друзями, родиною та дітьми — ярмарок подарує кожному частинку зимової казки.

📍 Адреса: кірха, вул. Новосельського, 68
 📅 Дати: 17.12 – 28.12
 🎟 Вхід вільний!



 




