 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Ярмарок «Світло Мартина» в Одеській кірсі - останній день!

Категория: Новини / Видео


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



11–16 листопада 2025 року

У дворі Одеської кірхи Святого Павла цього тижня панує особлива осіння атмосфера — стартував щорічний ярмарок «Світло Мартина», що поєднує тепло спільноти, ароматні смаки та добрі традиції.

Протягом шести днів відвідувачів чекає різноманітна програма:
🌰 Хендмейд-вироби, створені з любов’ю та турботою;
Затишний осінній фудкорт із напоями та смаколиками;
🎬 Кіно просто неба, що збирає разом родини й друзів;
🎶 Музика, світло ліхтариків та тепла атмосфера, яка дарує відчуття свята.

Організатори запрошують одеситів та гостей міста приходити всією родиною, ділитися настроєм та підтримувати добрі традиції громади.

📍 Кірха, вул. Новосельського, 68
🎟 Вхід вільний




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 