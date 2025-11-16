

11–16 листопада 2025 року

У дворі Одеської кірхи Святого Павла цього тижня панує особлива осіння атмосфера — стартував щорічний ярмарок «Світло Мартина», що поєднує тепло спільноти, ароматні смаки та добрі традиції.

Протягом шести днів відвідувачів чекає різноманітна програма:

🌰 Хендмейд-вироби, створені з любов’ю та турботою;

☕ Затишний осінній фудкорт із напоями та смаколиками;

🎬 Кіно просто неба, що збирає разом родини й друзів;

🎶 Музика, світло ліхтариків та тепла атмосфера, яка дарує відчуття свята.

Організатори запрошують одеситів та гостей міста приходити всією родиною, ділитися настроєм та підтримувати добрі традиції громади.

📍 Кірха, вул. Новосельського, 68

🎟 Вхід вільний