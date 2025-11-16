У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
11–16 листопада 2025 року
У дворі Одеської кірхи Святого Павла цього тижня панує особлива осіння атмосфера — стартував щорічний ярмарок «Світло Мартина», що поєднує тепло спільноти, ароматні смаки та добрі традиції.
Протягом шести днів відвідувачів чекає різноманітна програма:
🌰 Хендмейд-вироби, створені з любов’ю та турботою;
☕ Затишний осінній фудкорт із напоями та смаколиками;
🎬 Кіно просто неба, що збирає разом родини й друзів;
🎶 Музика, світло ліхтариків та тепла атмосфера, яка дарує відчуття свята.
Організатори запрошують одеситів та гостей міста приходити всією родиною, ділитися настроєм та підтримувати добрі традиції громади.
📍 Кірха, вул. Новосельського, 68
🎟 Вхід вільний