Свято світла і добра у темряві: Євангелічно-лютеранська громада в Новоградківці відзначила День святого Мартина Турського

11 листопада Євангелічно-лютеранська громада села Новоградківка Одеської області традиційно відсвяткувала День святого Мартина Турського — свято, яке в Європі символізує милосердя, щедрість і любов до ближнього.

«Під час темряви люди найбільше потребують світла, – написав у своєму фейсбуці пастор Олександр Гросс, – дякуючи генератору, ми мали можливість святкувати сьогодні День Мартіна Турського. У нашому випадку це щорічне дитяче свято, метою якого є звернути увагу на добре ставлення до інших людей. Історія Мартіна слугує цій меті дуже добре!».

Святкування розпочалося у капличці громади, де діти та дорослі згадали історію святого, який став прикладом християнської любові та жертовності. А далі — традиційна хода з ліхтариками селом. Маленькі учасники з власноруч зробленими світильниками несли промінці добра, співаючи пісні та вітаючи односельців словами: «Бог тебе любить!».

Під час ходи, як зізнаються учасники, народилася й нова жартівлива пісенька – «ДеТЕК, ДеТЕК, ты включи нам свет!» – адже цього разу електрики не було. Та навіть відсутність світла не завадила святу — воно тривало у серцях і вогниках дитячих ліхтариків.

День Святого Мартина Турського — це не лише дитяче свято, а й нагадування всім про силу добра і милосердя. Святий Мартин народився близько 316 року у поганській сім’ї на території сучасної Угорщини, а виріс у Ломбардії, в Італії. Ставши воїном римської армії, він згодом прийняв християнство і обрав шлях служіння Богові, заявивши, що тепер він — «воїн Христа». Після чернечого життя Мартин став єпископом Туру (нині — Тур, Франція) і увійшов в історію як приклад скромності, віри та жертовної любові до людей.

Цікаво, що саме в день Святого Мартина Турського 1483 року був охрещений одноденний син Ганса і Маргарети Лютерів — майбутній реформатор церкви Мартін Лютер, названий на честь цього святого.

Отже, навіть у найтемніші часи традиція Св. Мартина нагадує: світло народжується там, де є добро, спільність і любов одне до одного. І саме це світло цього дня знову засяяло в Новоградківці.



