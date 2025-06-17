Пастор Олександр Гросс отримав Подяку від проекту «Донор Одеса»

В кірсі Святого Павла відбулось урочисте вручення Подяки пастору Олександру Гроссу.
У знак вдячності за активну підтримку і вагомий внесок у популяризацію теми донорства, організатори громадської ініціативи «Донор Одеса» вручили Подяку пастору Олександру Гроссу. Його відкрита позиція, підтримка молодих митців і готовність надавати простір для важливих соціальних ініціатив стали прикладом того, як релігійна громада може бути активним учасником суспільного життя.
З 21 січня 2025 року протягом місяця в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України була відкрита виставка творчих робіт студентів та викладачів художньо-графічного факультету Національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Ця подія була приурочена до важливої теми донорства крові, адже саме кров символізує життя і єднає людей, не зважаючи на їхнє походження, віросповідання чи національність.
У відповідь пастор Олександр Гросс сказав наступне:
«Це подяка не мені особисто — вона для всіх вас. Звісно, формально її вручають пастору, а отже й церкві, але вже так склалася традиція, що ім’я пастора звучить першим.
Однак на щастя в нашому випадку пастор один на чотири громади. Тож усі відзнаки — це визнання служіння всієї церкви, всієї спільноти.
Подяки залишаються там, де їх вручають. Усі, що вручені в Одесі, — залишаться тут. І що найважливіше, кожна з них — це свідчення добрих справ і живого служіння.
Дякуємо Богові, що можемо бути корисними, робити щось добре, щось потрібне для людей поруч із нами.
Я також закликаю вас помічати потреби інших, бути добрими, чуйними, і з любов’ю ставитися до кожного. Дякую вам!».
Цей культурно-соціальний проєкт не лише привернув увагу до проблеми нестачі донорської крові, а й об’єднав молодих митців, освітян, і громаду Святого Павла навколо ідеї добра, солідарності та людяності.