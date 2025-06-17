Пастор Олександр Гросс отримав Подяку від проекту «Донор Одеса»

«Це подяка не мені особисто — вона для всіх вас. Звісно, формально її вручають пастору, а отже й церкві, але вже так склалася традиція, що ім’я пастора звучить першим.

Однак на щастя в нашому випадку пастор один на чотири громади. Тож усі відзнаки — це визнання служіння всієї церкви, всієї спільноти.

Подяки залишаються там, де їх вручають. Усі, що вручені в Одесі, — залишаться тут. І що найважливіше, кожна з них — це свідчення добрих справ і живого служіння.

Дякуємо Богові, що можемо бути корисними, робити щось добре, щось потрібне для людей поруч із нами.

Я також закликаю вас помічати потреби інших, бути добрими, чуйними, і з любов’ю ставитися до кожного. Дякую вам!».