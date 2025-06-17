 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Пастор Олександр Гросс отримав Подяку від проекту «Донор Одеса»

Категория: Новини / Духовність


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



В кірсі Святого Павла відбулось урочисте вручення Подяки пастору Олександру Гроссу.

У знак вдячності за активну підтримку і вагомий внесок у популяризацію теми донорства, організатори громадської ініціативи «Донор Одеса» вручили Подяку пастору Олександру Гроссу. Його відкрита позиція, підтримка молодих митців і готовність надавати простір для важливих соціальних ініціатив стали прикладом того, як релігійна громада може бути активним учасником суспільного життя.

Нагадуємо:

З 21 січня 2025 року протягом місяця в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України була відкрита виставка творчих робіт студентів та викладачів художньо-графічного факультету Національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Ця подія була приурочена до важливої теми донорства крові, адже саме кров символізує життя і єднає людей, не зважаючи на їхнє походження, віросповідання чи національність.

У відповідь пастор Олександр Гросс сказав наступне:

«Це подяка не мені особисто — вона для всіх вас. Звісно, формально її вручають пастору, а отже й церкві, але вже так склалася традиція, що ім’я пастора звучить першим.

Однак на щастя в нашому випадку пастор один на чотири громади. Тож усі відзнаки — це визнання служіння всієї церкви, всієї спільноти.

Подяки залишаються там, де їх вручають. Усі, що вручені в Одесі, — залишаться тут. І що найважливіше, кожна з них — це свідчення добрих справ і живого служіння.

Дякуємо Богові, що можемо бути корисними, робити щось добре, щось потрібне для людей поруч із нами.

Я також закликаю вас помічати потреби інших, бути добрими, чуйними, і з любов’ю ставитися до кожного. Дякую вам!».

Цей культурно-соціальний проєкт не лише привернув увагу до проблеми нестачі донорської крові, а й об’єднав молодих митців, освітян,  і громаду Святого Павла навколо ідеї добра, солідарності та людяності.



Посилання на матеріал про проведений захід




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 