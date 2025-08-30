Громада Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України згадала жертв політичних репресій та геноцидів

День пам’яті розпочався з відвідування Одеського музею геноцидів, де члени громади Святого Павла дізналися про всі визнані ООН геноциди різних народів.

Особливу увагу під час заходу приділили долі українських німців у роки Другої світової війни. Наприкінці літа 1941 року вони опинилися «між молотом і ковадлом» — між наступом фашистських військ та жорстокою репресивною машиною радянського тоталітарного режиму. Перед війною в Україні проживало від 400 до 600 тисяч німців, але після серпня 1941 року вони майже одночасно були оголошені «ворогами народу». Почалася масова депортація — один із перших актів масштабного насильницького переселення в Радянському Союзі.

Трагічної долі зазнали й одеські німці. У 1944 році вони зіткнулися з новою хвилею примусового виселення — цього разу з боку гітлерівської адміністрації. Таким чином, цілі родини були змушені залишати свої домівки та вирушати у невідомість.

У пам’ять про жертв під час богослужіння-медитації, яке провів пастор Олександр Гросс, була прочитана Молитва Примирення з Ковентрі «Господи, прости». Ця молитва символізує спільне прагнення народів до прощення, подолання ненависті та збереження людяності.

Після богослужіння відбувся невеликий мітинг пам’яті, під час якого кожен присутній мав можливість поділитися особистою чи родинною історією, пов’язаною з подіями депортацій та репресій. Зі словами відкриття до учасників звернувся пастор Олександр Гросс.

Серед почесних гостей заходу була заступниця начальника Департаменту культури, національностей та релігій Одеської обласної військової адміністрації Ярослава Резнікова. У своєму виступі вона підкреслила:

«Тоталітарні системи змінюють свідомість людей, роблячи вбивство інших чимось «нормальним». Але така змінена свідомість убиває душу, а смерть душі — найстрашніше, що може статися з людиною. Саме про це й нагадує нам Святе Письмо — Біблія».

Захід став нагадуванням про важливість історичної пам’яті, адже без її збереження неможливо побудувати майбутнє, засноване на гідності, правді та примиренні.