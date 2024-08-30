Громада Святого Павла згадала жертв геноциду німецького народу

Наприкінці літа 1941 року українські німці опинилися в положенні, яке можна описати як «між молотом і ковадлом» — між настанням фашистських військ та жорстокою репресивною машиною тоталітарного режиму. Доля цього народу в цей критичний період історії України та Радянського Союзу була сповнена трагічних обставин. Перед Другою світовою війною в Україні проживало від 400 до 600 тисяч німців, і одразу вони опинилися в категорії «ворогів народу». Депортація, яка розпочалася у серпні 1941 року, стала одним із перших актів великого насильницького переселення в Радянському Союзі.