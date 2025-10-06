Свято подяки Богу за врожай і 220-річчя лютеранських громад: день вдячності, духовності та музики





Цієї неділі Одеса та громади Одещини стали свідками особливого духовного свята — «Свято подяки Богу за Врожай». Для лютеран це — не просто традиція, а глибоке нагадування про важливість вдячності Богові за всі благословення, якими наповнене життя, і за можливість ділитися добром з іншими.





Молитва та вдячність у храмі Святого Павла

Святковий день розпочався з урочистого богослужіння у Лютеранській церкві Святого Павла в Одесі. Храм був гарно прикрашений дарами осені, а парафіяни зібралися, щоб подякувати Богові за врожай, мир і благословення для своїх родин. Під час служби відбулося Святе Причастя — момент єднання, миру й вдячності.

У своїй недільній проповіді пастор Олександр Гросс (Ісая 58:7-12), спираючись на Святе Письмо, пастор доводить: «Вдячність — це те, що нам усім потрібно. Вона приносить радість, спокій і відкриває нові стосунки. Бог благословляє тих, хто вдячний. Тож будемо радіти й дякувати Богові сьогодні, а також тим людям, які від імені Бога роблять добро для нас. Дякуймо мирним людям, і тим, хто сьогодні на фронті, хто ризикує та віддає своє життя — у тому числі заради того, щоб ми могли зібратися тут і святкувати. Дякуємо».

Після Богослужіння пастор Олександр Гросс урочисто вручив дипломи про завершення курсу навчання лекторам громади — Олені Дейнего та Кристині Шумеєвій, благословивши їх на подальше служіння Богові та людям у громаді Святого Павла.

По щомісячній традиції пастор благословив вірян громади, які народилися в минулому місяці.



Ювілей у Петродолинському

Цьогорічне Свято подяки збіглося з 220-річчям заснування Євангелічно-лютеранських громад Петродолинського та Новоградківки. У церкві Святого Петра в Петродолинському цього дня панувала особлива атмосфера. Богослужіння супроводжував церковний хор під керівництвом Інни Мартинюк, а новий вівтар, виготовлений майстром і членом громади Іваном Левіним, було урочисто освячено.

Темою проповіді стала вдячність — за Божі дари, за дружбу, спільноту та служіння ближнім. Після служби відомий краєзнавець, член громади Сергій Агеєнко розповів історію становлення й відродження лютеранських громад, знищених у радянський час, а також про їхнє служіння сьогодні — у непростих умовах війни.

Вітання і побажання розвитку

Після історичної лекції пролунали слова вітань і підтримки. Зі щирими побажаннями виступили Денис Ткаченко (керівник Великодальницької ОТГ), Ірина Дорошенко (представниця старостата с. Петродолинського), Лариса Петренко (староста Йосипівки та Лібенталя), Ольга Борейко (громада Новоградківки), Юрій Байдельшпахер (громада св. Павла, Одеса), Володимир Снігур (диякон церкви ХВЄ, с. Доброолександрівка) та Світлана Санчич (громада с. Зміївки). Усі вони дякували за служіння лютеранських громад і бажали їм подальшого духовного зростання.

Радість спілкування

Свято завершилося теплою спільною трапезою під відкритим небом — в альтанці біля храму. Гості пригощалися ароматною ухою, ковбасками, домашніми стравами й ділилися добрим настроєм.

«Дякуємо Богу за чудове свято! Дякую кожному члену громади св. Петра за гарно вбрану церкву, чудовий спів хору, смачні страви і палаючі Божою любов'ю серця!» — наголосив пастор Олександр Гросс.





Музичне завершення дня

Заключним акордом святкового дня став Четвертий концерт XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера, що відбувся в Лютеранській кірсі Св. Павла, що в Одесі. Романтична програма об’єднала звучання органу, вокалу та струнних.

На концерті виступили Анастасія Блоха (сопрано, Кишинів/Молдова), струнний квартет «Гармонії світу» (Одеса): Наталія Литвинова (1 скрипка), Леонід Піскун (2 скрипка), заслужена артистка України Ія Комарова (альт), Сергій Шольц (віолончель), Вероніка Струк (орган, Одеса). Концерт майстерно вела Крістіна Шумєєва.

Свято вдячності завершилося піднесеною нотою — духовним єднанням, музикою і щирою вірою в добро.