Свято подяки за врожай: Вдячність, яка об’єднує

Цієї неділі Одеса стала свідком особливого свята — «Свята подяки за врожай». Для лютеранської громади це свято має глибокий зміст: вдячність Богові за всі благословення, які ми отримуємо, а також за можливість ділитися добром з іншими.

Розпочали з богослужіння

Святковий день розпочався з чудового богослужіння в Лютеранській церкві Святого Павла. Церква була гарно прикрашена, а віряни зібралися разом, щоб подякувати Богу за все, що мають. Під час служби відбулося причастя, яке стало важливим моментом спільної молитви та вдячності.

Серед гостей свята був актив Одеського регіонального осередку Національної Спілки журналістів України на чолі з Юрієм Работіним. Він привіз подяку пастору Олександру Гроссу за важливу допомогу, надану журналістам Одеської області. Німецька Євангелічно-Лютеранська церква забезпечила їх комп'ютерами та периферійним обладнанням, що стало надзвичайно важливим під час війни. Пастор Гросс відзначив, що найціннішим подарунком для нього стала газета «Золотослів», яка відображає вклад громади в суспільство. Це підкреслює важливість спільної роботи та взаємодопомоги в такі складні часи. Святкування в Петродолинському

Святкування продовжилося в Петродолинському, де після богослужіння відбувся вітальний концерт за участю місцевого хору та музичної школи. Чоловіки громади приготували смачні сосиски і рибну юшку, а жінки подбали про різноманітні страви.





Хоча під час служби йшов дощ, погода змінилася на теплу сонячну, що додало святковості.

Завершення святкового дня

Завершився день музичним органним вечором — Четвертим концертом XII Міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера. Програма була романтичною і об’єднала звучання скрипки та органу. На сцені виступили заслужена артистка України Олена Єргієва та лауреат міжнародних конкурсів Вероніка Струк. Ведуча концерту, лекторка-музикознавиця Ельвіра Паламарчук, привнесла атмосферу професіоналізму та натхнення.

Подяка всім, хто створив свято