Інтерв’ю епіскопа Магдебурга Йохана Шнайдера

З 8 по 11 серпня євангелічно-лютеранські громади Одеської області мали честь приймати Регіонального Епископа Магдебурга Євангелічно-лютеранської церкви центральної Німеччини, доктора Йохана Шнайдера та його дружину, доктора Аріан Шнайдер. Візит гостей став важливою подією для місцевих євангелічно-лютеранських громад, які мали можливість поділитися своїми досвідом і служінням у цей важкий час для України.

- Не могли б ви представити себе?

- Я Іван Іванович, Йохан Шнайдер з Німеччини Регіональний Єпископ Магдебурга Євангелічної церкви центральної Німеччини.

- Добре, приємно бачити вас і яка мета вашого візиту до Одеси?

З радістю відповів на запрошення пастора Олександра Гросса, з яким я разом сиджу в Синоді протестантської церкви в Німеччині.

Останнім листопадом він запросив мене та мою дружину Аріану, вона повинна бути тут присутня. Мета нашого візиту поділитися Вірою і Надією під час війни.

Що ви думаєте про Одесу, про Одеську парафію?

- Парафія чудова і це місце чудове. Я був тут у 2006 році, в Одесі, кірха ще була зруйнована, а тепер це чудова будівля - дім Божий, який запрошує людей! Мене насправді вразило і я дуже вдячний що прийшло стільки людей на богослужіння. Я не міг очікувати, що у воєнний час, скільки людей прийде на службу в цю звичайну неділю.

Крім того, дуже приємно знайти нових молодих людей, таких як ви, які присутні тут і поділіться з вами Вірою та Надією в цей скрутний час.

У цей час, що б ви хотіли побажати нашій парафії?

Громаді Святого Павла, тут в Одесі, я хочу побажати, щоб віряни залишилися непохитними в надії, що прийде день, коли настане справедливий мир в Україні, для України, і для українського народу, і насіння того зараз знаходиться у цьому місті буде процвітати! Я впевнений у тому що Святий Дух благословить роботу, яка робиться тут, і це чудове місце це запрошення прийти відпочити і поділитися Надією і Вірою.

Дякуємо дуже вам за ваш візит і підтримку, дякуємо за службу, яку ви провели сьогодні тут.





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