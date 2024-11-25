Неділя Вічності в церковному календарі: надія та бадьорість у вірі

"Неділя Вічності — це особлива подія в церковному календарі лютеран, день, коли ми згадуємо наших близьких, чиє життя на землі завершилось. Це час для молитви, для того, щоб схилити голови в пошані та вдячності за тих, хто залишив цей світ. У цей день ми не тільки згадуємо, але й утверджуємо свою надію на життя вічне, яке дарується нам через віру в Бога. Ця неділя є нагадуванням про те, що для християн смерть — не кінець, а перехід до вічного життя з Богом. Вона дає сили і бадьорить нас у нашій вірі, даючи зрозуміти, що ми не самотні у своїй втраті",- розповідає Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України, пастор Олександр Гросс

Цьогорічна Неділя Вічності стала особливою подією для Одеси, оскільки в Лютеранській Церкві Святого Павла відбулось урочисте богослужіння, зі Святим Причастям, яке надихнуло і втішило присутніх. Проповідь цього дня виголосив Рольф Барайс, єпископ Євангелічно-лютеранської церкви Грузії та Південного Кавказу. Його слова не лише духовно зворушили, але й закликали до надії, віри та братерської підтримки. Але Рольф Барайс не тільки служив церкві словом, він також став частиною музичного переживання цієї святої неділі. Разом з органом у кірсі звучала труба — прекрасне, вже майже забуте поєднання музичних інструментів, яке наповнило храм атмосферою старовини та притаманним тим далеким часам глибокої молитви. Особливе значення в богослужінні цієї неділі мала участь др. Йорга Райнера Шмітца, представника організації «Piece of Peace e.V.» з Німеччини. Др. Йорг поділився з присутніми важливою інформацією про діяльність своєї організації, яка вже надіслала в Україну 25 гуманітарних конвоїв з продуктами, медичним устаткуванням та іншою допомогою для тих, хто цього потребує. Його слова стали символом братерської підтримки та єдності між народами, нагадуючи, що допомога приходить від людей, готових служити один одному, навіть у часи випробувань.

Вся ця подія в Лютеранській Церкві Святого Павла в Одесі стала виявом Божого благословення, що приходить через тих людей, які не байдужі до чужої біди і готові служити заради добра.

«Ми вдячні Богу за кожен дар, що посилається нам через людей, адже саме через взаємну підтримку і любов ми можемо долати всі труднощі, зберігаючи віру і надію», — підкреслив пастор Олександр Гросс.

Неділя Вічності не лише вказує нам на велич і вічність Божого царства, але й нагадує, що кожен наш день — це можливість бути світлом і надією для інших. Всі ми разом складаємо частину великого Божого плану, і кожен із нас може внести свій вклад у світло цієї вічної надії.