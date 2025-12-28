Не пропустіть заключний концерт 2025 року з циклу «Органні вечори у Кірсі»

Шановні пані та панове, любі одесити та гості нашого міста!

Запрошуємо вас на заключний концерт 2025 року з циклу «Органні вечори у Кірсі» — особливу різдвяну музичну подію, що стане теплою крапкою року, який минає.

У продовженні Різдвяних концертів улюблені музиканти Одеси підготували зворушливу святкову програму, аби разом провести 2025-й і з надією, світлом та музикою зустріти прийдешній 2026 рік. Це вечір для спільної радості, мрій і насолоди безсмертними шедеврами класичної музики під величні склепіння Одеської кірхи.

🌲 ЩО: Різдвяний концерт

🌲 КОЛИ: неділя, 28 грудня, початок о 18:00

🌲 ДЕ: Євангелічно-лютеранська церква Св. Павла (Кірха)

м. Одеса, вул. Новосельського, 68

🌲 УЧАСНИКИ:

🎶 Вероніка Струк — лауреатка міжнародних конкурсів, органістка собору Св. Павла, концертмейстер Одеської національної опери (орган)

🎶 Ірина Петрова — лауреатка міжнародних конкурсів, артистка Одеської національної опери (сопрано)

🎶 Струнний квартет «Гармонії світу» — всесвітньо відомий колектив

🎶 Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту, лекторка-музикознавиця Одеської обласної філармонії ім. Д. Ойстраха

Запрошення можна придбати перед початком концерту або забронювати за телефоном:

📞 +38 (063) 507 29 64

✨ Проведіть цей вечір у атмосфері різдвяного світла, живої музики та надії на новий рік.