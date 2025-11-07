В Одеській кірсі прозвучить опера Глюка «Орфей та Еврідіка»

У неділю, 10 листопада о 18:00, в Одеській кірсі Святого Павла знову пролунає відома опера Крістофа Віллібальда Глюка «Орфей та Еврідіка» — музична історія про вічне кохання, що долає межі життя і смерті.

На численні прохання публіки організатори повторюють цю подію, яка минулого разу викликала великий резонанс серед поціновувачів класичного мистецтва. Особливість концерту-опери — поєднання чарівних голосів із супроводом клавесину та флейти, а також нестандартне розташування солістів, що співатимуть із різних куточків простору храму, створюючи унікальну акустичну атмосферу.

У програмі беруть участь:

— заслужена артистка України, солістка Одеської національної опери Юлія Терещук (сопрано);

— лауреат міжнародних конкурсів, соліст Одеської національної опери Богдан Панченко (баритон);

— артист оркестру Одеської національної опери Павло Доронін (флейта);

— лауреатка міжнародних конкурсів, органістка собору Святого Павла Вероніка Струк (клавесин).

Вестиме концерт лекторка-музикознавиця Одеської обласної філармонії ім. Давида Ойстраха Ельвіра Паламарчук.

Запрошення можна придбати безпосередньо перед початком концерту або забронювати за телефоном:

📞 +38063 507 2964.

На території кірхи обладнане бомбосховище для глядачів на випадок повітряної тривоги.