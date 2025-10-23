Анонс концерту духового оркестру ОНМА «ГІРКИЙ МЕД»

26 жовтня 2025 року о 18:00 у приміщенні Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України (вул. Новосельського, 68) відбудеться великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової — «ГІРКИЙ МЕД».
Духовий оркестр ОНМА — це знаний і шанований колектив, який заслужено вважається одним із найкращих в Україні. Його виступи незмінно вражають високою виконавською майстерністю, емоційною силою та бездоганним стилем. Славу ансамблю створив і примножує заслужений артист України, професор Володимир Михайлович Лясота, який є його керівником і головним диригентом.
У програмі концерту звучатимуть шедеври класичної, оперної та сучасної музики:
Дж. Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль»
Дж. Россіні — Арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник»
Соліст: Сергій Замицький (ОНТОБ)
М. Огінський — Полонез
Дж. Пуччіні — Арія Мімі з опери «Богема» — Люсія Дун
Ф. Чілеа — Арія принцеси Буйон з опери «Андрієна Лекуврер» — Наталія Каданцева
Ж. Бізе — Хабанера з опери «Кармен»
Аранж. П. Мурта — Найкраще з Джеймса Бонда — диригує Павло Ткач
Аранж. М. Брауна — Адель на концерті (Кочуючись у глибині. Підпалити дощ. Хтось, як ти) — диригує Віктор Цвик
Якоб де Хаан — Фантазія «Орегон» — диригує Владіслав Семеліт
Людовік Гізало — Концертна п’єса «Пригода в Токіо» — диригує Микола Катинський
Василь Кочубей — Гіркий мед (парафраза на тему «Марічки»)
Керівник і диригент концерту — заслужений артист України, професор Володимир Лясота.
🎵 Початок о 18:00.
Не пропустіть цю унікальну музичну подію, яка подарує справжнє свято емоцій, краси й гармонії під склепіннями старовинної кірхи Святого Павла!