Анонс концерту духового оркестру ОНМА «ГІРКИЙ МЕД»

26 жовтня 2025 року о 18:00 у приміщенні Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України (вул. Новосельського, 68) відбудеться великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової — «ГІРКИЙ МЕД».

Духовий оркестр ОНМА — це знаний і шанований колектив, який заслужено вважається одним із найкращих в Україні. Його виступи незмінно вражають високою виконавською майстерністю, емоційною силою та бездоганним стилем. Славу ансамблю створив і примножує заслужений артист України, професор Володимир Михайлович Лясота, який є його керівником і головним диригентом.

У програмі концерту звучатимуть шедеври класичної, оперної та сучасної музики:

Дж. Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль»





Дж. Россіні — Арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник»

Соліст: Сергій Замицький (ОНТОБ)

М. Огінський — Полонез

Дж. Пуччіні — Арія Мімі з опери «Богема» — Люсія Дун

Ф. Чілеа — Арія принцеси Буйон з опери «Андрієна Лекуврер» — Наталія Каданцева





Ж. Бізе — Хабанера з опери «Кармен»

Аранж. П. Мурта — Найкраще з Джеймса Бонда — диригує Павло Ткач

Аранж. М. Брауна — Адель на концерті ( Кочуючись у глибині. Підпалити дощ. Хтось, як ти ) — диригує Віктор Цвик

Якоб де Хаан — Фантазія «Орегон» — диригує Владіслав Семеліт

Людовік Гізало — Концертна п’єса «Пригода в Токіо» — диригує Микола Катинський

Василь Кочубей — Гіркий мед (парафраза на тему «Марічки»)

Керівник і диригент концерту — заслужений артист України, професор Володимир Лясота.

🎵 Початок о 18:00.

Не пропустіть цю унікальну музичну подію, яка подарує справжнє свято емоцій, краси й гармонії під склепіннями старовинної кірхи Святого Павла!