Анонс концерту духового оркестру ОНМА «ГІРКИЙ МЕД»

26 жовтня 2025 року о 18:00 у приміщенні Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України (вул. Новосельського, 68) відбудеться великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової — «ГІРКИЙ МЕД».

Духовий оркестр ОНМА — це знаний і шанований колектив, який заслужено вважається одним із найкращих в Україні. Його виступи незмінно вражають високою виконавською майстерністю, емоційною силою та бездоганним стилем. Славу ансамблю створив і примножує заслужений артист України, професор Володимир Михайлович Лясота, який є його керівником і головним диригентом.

У програмі концерту звучатимуть шедеври класичної, оперної та сучасної музики:

  • Дж. Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль»


  • Дж. Россіні — Арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник»
    Соліст: Сергій Замицький (ОНТОБ)

  • М. Огінський — Полонез

  • Дж. Пуччіні — Арія Мімі з опери «Богема»Люсія Дун

  • Ф. Чілеа — Арія принцеси Буйон з опери «Андрієна Лекуврер»Наталія Каданцева


  • Ж. Бізе — Хабанера з опери «Кармен»

  • Аранж. П. Мурта — Найкраще з Джеймса Бонда — диригує Павло Ткач

  • Аранж. М. Брауна — Адель на концерті (Кочуючись у глибині. Підпалити дощ. Хтось, як ти) — диригує Віктор Цвик

  • Якоб де Хаан — Фантазія «Орегон» — диригує Владіслав Семеліт

  • Людовік Гізало — Концертна п’єса «Пригода в Токіо» — диригує Микола Катинський

  • Василь Кочубей — Гіркий мед (парафраза на тему «Марічки»)

Керівник і диригент концерту — заслужений артист України, професор Володимир Лясота.

🎵 Початок о 18:00.
Не пропустіть цю унікальну музичну подію, яка подарує справжнє свято емоцій, краси й гармонії під склепіннями старовинної кірхи Святого Павла!




