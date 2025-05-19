Свято музики в Одеській кірсі: концерт духового оркестру студентів ОНМА ім. А. В. Нежданової

У вечорі 17 травня 2025 року старовинна зала Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України наповнилася чарівною атмосферою — тут відбувся концерт духового оркестру студентів Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Цей виступ став справжньою подією культурного життя міста й підтвердженням високого рівня української музичної освіти.

Духовий оркестр ОНМА — колектив, який заслужено вважається одним із найкращих в Україні. Його слава давно вийшла за межі країни, а ключову роль у формуванні та розвитку ансамблю відіграв заслужений артист України, професор Володимир Михайлович Лясота. З 1997 року він очолює оркестр, невтомно працюючи над удосконаленням репертуару й виконавської майстерності. Саме під його чуйним керівництвом оркестр розкриває глибину і силу духового звучання, поєднуючи академічну точність із яскравою емоційністю.

Цього суботнього вечора слухачі стали свідками справжньої музичної подорожі, де кожен твір відкривав нові грані таланту молодих музикантів. Концерт супроводжувала музикознавиця Ельвіра Паламарчук, яка не лише інформувала про твори, а й допомагала глядачам глибше відчути зміст і настрій музики.

Програма концерту була насиченою та різноманітною:

Богдан Сапелюк — Марш «Калина пам’яті»

Франко Цезаріні — Українська рапсодія (диригент — Микита Новіков )

Василь Кочубей — Гіркий мед (парафраз на тему пісні «Марічка»)

Елтон Джон — Сюїта з мюзиклу «Король лев» (диригентка — Богдана Баранська )

Віктор Власов — Свято тромбонів (виконують Максим Новік , Дмитро Мисько , Владислав Семеліт )

Отто Шварц — Симфонічна поема «Подорож за 80 днів» (диригентка — Анастасія Горемикіна )

Карл Марія Вебер — Романс (соло на тромбоні — Дмитро Мисько )

П’єтро Масканьї — Інтермеццо з опери «Сільська честь» (диригент — Олексій Кузьменко )

Джеймс Хосай — Увертюра «Персіс»

Джон Вільямс — Мелодія з к/ф «Список Шиндлера» (скрипка — Кирил Бендеров )

Франческо Чілеа — Арія принцеси де Буйон з опери «Адріана Лекуврер» (виконання — Наталія Каданцева солістка ОНАТОБ)

Микола Лисенко — Пісня Виборного з опери «Наталка Полтавка» ( Сергій Замицький , соліст ОНАТОБ, л.м.к.)

Володимир Верменич — Підкручу я чорнії вуса ( Сергій Замицький )

Микола Лисенко — Боже, великий, єдиний

Кожен твір — це не лише демонстрація технічної вправності, а й глибокого емоційного занурення. Особливо тепло публіка сприйняла сольні номери, де студенти ОНМА проявили себе не лише як виконавці, а як справжні артисти, здатні торкнутись серця слухача.

Концерт завершився піднесеним виконанням духовного гімну «Боже, великий, єдиний», що стало потужним фінальним акордом вечора — символом єдності, сили духу та віри у світле майбутнє.





Зал зустрічав оваціями кожен виступ, а слухачі залишали кірху натхненними й з глибоким емоційним підйомом. Цей концерт став не просто черговим музичним заходом, а справжнім святом високого мистецтва, яке об’єднало покоління, культури та серця.