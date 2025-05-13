В Одеській кірсі та Міському саду виступить духовий оркестр студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової запрошують одеситів та гостей міста на концерт духового оркестру студентів

17.05 (субота) 18.00 Кірха св.. Павла як цебуло раніш

18.05 (неділя) 16.00 Міський сад як цебуло раніш

ДИРИГЕНТИ:

Богдана Баранська, Анастасія Горемикіна, Олексій Кузьменко, Микита Новіков

В ПРОГРАМІ ТВОРИ:

Віктора Власова, Василя Кочубея, Богдана Сапелюка, Джона Елтона, Франко Цезарінні, П’єтро Масканьї, Карл Марія Вебера, Лжона Вільямса, Франческо Чілеа

Художній керівник та диригент заслужений артист України, професор Володимир Лясота

Завідуючий кафедрою духових та ударних інструментів заслужений діяч мистецтв України, професор Зиновій Буркацький

Ведуча концерту лекторка-музикознавиця Ельвіра Паламарчук



