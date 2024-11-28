Державний іспит з диригування духовим оркестром в ОНМА ім. А.В. Нежданової завжди свято майстерності та високого мистецтва

27 листопада 2024 року у Великій залі Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової відбувся Державний іспит по диригуванню духовим оркестром. Іспит складали вихованці заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти.

Першим на пульт вийшов магістрант-випускник Денис Іваницький, який представив два твори: «Fate of the Gods» американського композитора Стівена Рейнеке та «Фантазія „Гіркий мед“» українського композитора Василя Кочубея. Обидва твори продемонстрували не лише технічну майстерність диригента, а й здатність виразно передавати емоційний зміст музики.

Другим виступив магістрант Володимир Глухов, який представив два різнопланових твори: «A Hunting Scene» італійського композитора Процідо Букаолосі та твір Дмитра Бортнянського «Я молюся силі любові», в якому соло на трубі виконував Олександр Сметанюк, студент класу доцента Ігоря Боруха. Володимир Глухов продемонстрував високу професійну підготовку, вміння поєднувати техніку з глибоким розумінням музичних текстів.

Атестаційну комісію очолював Ігор Леонідович Шаврук – заслужений артист України, художній керівник та головний диригент камерного оркестру Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Членами комісії були також Володимир Анатолійович Врублевський – диригент Одеського національного академічного театру опери та балету, а також Павло Григорович Купін – завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування, професор.

І обидва молоді диригенти, Денис Іваницький та Володимир Глухов, отримали заслужену високу оцінку від Атестаційної комісії, що засвідчує їхню готовність до професійної діяльності та високий рівень підготовки в галузі диригування.

Цей іспит став важливою віхою на шляху молодих музикантів, які продовжують традиції високої диригентської школи ОНМА імені А.В. Нежданової.