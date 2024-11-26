Магія музики в Одеській кірсі Святого Павла: нарешті відбувся довгоочікуваний концерт духового оркестру студентів ОНМА ім. А.В. Нежданової

У вечорі 24 листопада 2024 року в стінах Одеської кірхи Святого Павла відбувся незабутній концерт духового оркестру студентів Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Цей виступ став яскравим свідченням високого професіоналізму колективу, який уже давно здобув визнання не лише в Україні, але й за її межами. Духовий оркестр ОНМА — один із найкращих колективів у країні, що є результатом багаторічної та натхненної праці під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти. Під його диригуванням оркестр розвивається, демонструючи майстерність і глибоке розуміння класичної музики. Володимир Лясота очолює колектив з 1997 року, і його бездоганне керівництво стало важливим фактором у становленні оркестру як одного з провідних у своєму жанрі. Магія недільного вечора, що панувала в залі, підсилювалась чудовим виконанням класичних творів, які стали основою програми концерту.

Весь вечір слухачів супроводжувала по світу музичної класики музикознавиця Ельвіра Паламарчук, де кожен твір — це яскраве, емоційне і технічно бездоганне виконання. Програма об'єднала твори відомих композиторів різних епох і стилів, і кожен з них продемонстрував надзвичайний потенціал студентів оркестру.

Програма концерту включала такі композиції:

**Дмитро Бортнянський** — «Я молюся любові» (соло на трубі)

**Gerard Boedijn** — «Gammatique» (Марш) **Benno Ebann** — «Daydreams» (Вальс) **Procida Bucalossi** — «A Huntino Scene» **Steven Reineke** — «Fate of the Gods»

**Василь Кочубей** — «Гіркий мед»

**Giacomo Puccini** — «Fantasy from Turandot» **Kees Vlak** — «Return to Ithaca» **Maurice Ravel** — «Bolero» **Jules Demerssman** — «Fantasia for Alto saxophone» (соло на саксофоні) **Микола Лисенко** — «Молитва за Україну»

Кожен твір був виконаний з великою майстерністю, і різноманітність стилів дозволила слухачам поринути у світ музики, який поєднує класичні, національні та сучасні елементи. Соло на трубі та саксофоні додавали особливого емоційного забарвлення, а вибір композицій надавав концерту динамічності та глибини. Приємно вражала композиція Василя Кочубея «Гіркий мед», що наповнювала зал глибокими національними нотами, а завершення концерту з творами Джакомо Пучіні і Миколи Лисенка стало кульмінацією вечора, де звучала вічна музика, що звертається до людських душ.

До речі твір Миколи Лисенко — «Молитва за Україну» був виконаний в незвичному аранжуванні, що придало йому ще більшої духовної величі.

Виступ оркестру став не тільки святом музики, але й важливим кроком у розвитку студентів, адже вони мали можливість продемонструвати свою майстерність на такому знаменному майданчику, як Одеська кірха Святого Павла. Окрім того, важливу роль у цьому заході відіграла плідна співпраця студентів та їхнього викладацького складу, зокрема професора Володимира Лясоти, який докладає значних зусиль для розвитку духового оркестру.

"Магія недільного вечора підсилювала досконале виконання класичних творів «чудова добірка творів та бездоганне виконання», розказує відівдувачка концерту, вірянка громади Святого Павла Інна Кирилівна.

Цей концерт вкотре підтвердив статус оркестру як одного з найкращих в Україні, а також засвідчив високий рівень підготовки та амбіцій студентів ОНМА ім. А.В. Нежданової, яких вже сьогодні можна назвати справжніми майстрами своєї справи.