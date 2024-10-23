Шедеври німецької класичної музики в Одеській кірсі від Municipal Concert band з Німеччини

Запрошуємо на концерт «Шедеври німецької музики», який відбудеться 2 листопада о 17:00 в Кафедральному Соборі святого Павла (Кірха). Цей захід проходить в рамках мультикультурних тижнів в Одесі.

Для вас гратиме оркестр Municipal Concert band під керівництвом Максиміліана Марія Джаннетті – відомого і талановитого диригента з Німеччини.

В програмі концерту ви почуєте класичні твори геніальних композиторів таких, як Йоганн Себастьян Бах, Людвіг ван Бетховен, Ріхард Вагнер та інші.

Духовий оркестр познайомить вас з німецькою музичною культурою, яка є поєднанням величної історії та новаторства. Чекаємо на вас!