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Сьогодні, 18:00

Шедеври німецької класичної музики в Одеській кірсі від Municipal Concert band з Німеччини

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Запрошуємо на концерт «Шедеври німецької музики», який відбудеться 2 листопада о 17:00 в Кафедральному Соборі святого Павла (Кірха). Цей захід проходить в рамках мультикультурних тижнів в Одесі.

 Для вас гратиме оркестр Municipal Concert band під керівництвом Максиміліана Марія Джаннетті – відомого і талановитого диригента з Німеччини.

 В програмі концерту ви почуєте класичні твори геніальних композиторів таких, як Йоганн Себастьян Бах, Людвіг ван Бетховен, Ріхард Вагнер та інші.

 Духовий оркестр познайомить вас з німецькою музичною культурою, яка є поєднанням величної історії та новаторства. Чекаємо на вас!




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