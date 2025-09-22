 
Сьогодні, 16:00

ВІВАТ, ТЕАТР!

Категория: Новини / Перша шпальта


27 вересня о 14:00 у Золотій залі Одеського літературного музею відбудеться урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto.

На гостей чекає справжнє свято музики, театру та високого мистецтва. У програмі – виступи яскравих зірок оперної та камерної сцени, лауреатів міжнародних конкурсів і відомих українських артистів.

🌟 Учасники концерту:

  • Оркестр духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової
    Диригент – заслужений артист України Володимир Лясота

  • Світова оперна зірка – Ханна Шафажинська

  • Солісти Одеського національного академічного театру опери та балету:
    Дмитро Фощанка, Сергій Замицький

  • Солістка Одеської обласної філармонії ім. Д. Ойстраха, заслужена артистка України Ліля Давиденко

  • Заслужена артистка естрадного мистецтва України Юліанна Панченко

  • Лауреати міжнародних конкурсів:
    Наталія Каданцева, Liusiia Dun, Кірілл Бендеров,
    Ksenia Bakhchalova, Євгеній Сильницький, Dmytro Plotnikov

💫 Цей вечір стане яскравим початком нового сезону Bel Canto, який уже п’ять років дарує одеситам і гостям міста незабутні зустрічі з музикою, літературою та мистецтвом.

📍 Місце проведення: Золота зала Одеського літературного музею
🗓 Дата і час: 27 вересня, 14:00

Запрошуємо всіх поціновувачів класичної музики та театру на цю особливу подію! 🎭🎶




