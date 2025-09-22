ВІВАТ, ТЕАТР!

27 вересня о 14:00 у Золотій залі Одеського літературного музею відбудеться урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto.
На гостей чекає справжнє свято музики, театру та високого мистецтва. У програмі – виступи яскравих зірок оперної та камерної сцени, лауреатів міжнародних конкурсів і відомих українських артистів.
🌟 Учасники концерту:
Оркестр духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової
Диригент – заслужений артист України Володимир Лясота
Світова оперна зірка – Ханна Шафажинська
Солісти Одеського національного академічного театру опери та балету:
Дмитро Фощанка, Сергій Замицький
Солістка Одеської обласної філармонії ім. Д. Ойстраха, заслужена артистка України Ліля Давиденко
Заслужена артистка естрадного мистецтва України Юліанна Панченко
Лауреати міжнародних конкурсів:
Наталія Каданцева, Liusiia Dun, Кірілл Бендеров,
Ksenia Bakhchalova, Євгеній Сильницький, Dmytro Plotnikov
💫 Цей вечір стане яскравим початком нового сезону Bel Canto, який уже п’ять років дарує одеситам і гостям міста незабутні зустрічі з музикою, літературою та мистецтвом.
📍 Місце проведення: Золота зала Одеського літературного музею
🗓 Дата і час: 27 вересня, 14:00
Запрошуємо всіх поціновувачів класичної музики та театру на цю особливу подію! 🎭🎶