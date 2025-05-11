Концерт «Я молюся про силу любові» у Золотій залі Літературного музею: продовження старовинної традиції в сучасному звучанні

10 травня у Золотій залі Одеського літературного музею, що колись слугував палацом князів Гагаріних, відбувся концерт із символічною та глибокою назвою — «Я молюся про силу любові». Саме в цій історичній залі здавна проходили музичні салони, і нинішній захід став справжнім продовженням цієї традиції — осмисленим, щирим і водночас натхненним.

Своєрідним прологом до концерту стали глибокі за змістом слова, з яких виступ розпочала солістка Одеського національного академічного театру опери та балету Наталія Каданцева:

«Немає іншої дороги до людського серця, як через щирість любові та силу молитви…».

Ці рядки задали тон усьому вечору — камерному, душевному, де музика стала мовою серця, а кожна арія, пісня чи дует — сповіддю душі.

Програму відкрила яскрава арія Норіни з комічної опери Гаетано Доніцетті «Дон Паскуале» у виконанні Заслуженої артистки України, солістки Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного та запрошеної солістки європейських театрів Наталії Ткачук. Її артистизм і вокальна майстерність передали легкість, дотепність та витонченість класичної оперної комедії.

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Наталія Каданцева вразила глядачів драматичністю і глибиною виконання арії принцеси де Буйон з опери Франческо Чилеа «Адріана Лекуврер», відтворивши внутрішній конфлікт героїні — жінки, охопленої ревнощами та жагою помсти.

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Зворушливою і злагодженою стала баркарола з «Казок Гофмана» Жака Оффенбаха, яку у дуеті виконали Наталія Ткачук та Наталія Каданцева. У цьому творі — ностальгія, мрійливість і нездоланна краса гармонії голосів.

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Своїм ліризмом вразив твір Федора Надененка на вірші Миколи Гірника «Прощай», у проникливому виконанні Евгена Сільніцького. Його ж виконання української народної пісні «Діброво зелена» та відомого романсу Ернесто де Куртіса «Non ti scordar di me» стали емоційними вершинами вечора, які викликали щире захоплення слухачів.

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Окрему сторінку концерту склали твори українських класиків. Пісню Карася з опери «Запорожець за Дунаєм» блискуче виконав Сергій Замицький, а дует Одарки і Карася у тандемі з Наталією Каданцевою переніс слухачів у яскравий світ української оперної сцени з її народною душею та характером.

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Молодий саксофоніст Павло Ткач (студент ОНМА ім. А. В. Нежданової) разом із піаністкою Людмилою Москаленко майстерно передав атмосферу танго Астора Пьяццоли «Танець янгола» — складну, пристрасну, технічно витончену композицію.

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А ще один яскравий штрих концерту — дотепна, артистично виконана Наталією Ткачук «Вибух сміху» з опери Даніеля Обера «Манон Леско». Цей номер виявився справжнім театральним перфомансом.

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На завершення — несподівано свіжий дует саксофоністів: «Маленька Чарда» Педро Ітурральде у виконанні Миколи Катинського, магістранта ОНМА, та Євгенії Ковтун, учениці 10 класу музичного ліцею ім. П. С. Столярського. Їхня гра була впевненою, технічно досконалою і при цьому сповненою юнацького запалу.

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Концерт «Я молюся про силу любові» став не лише музичною подією, а й духовним одкровенням. Тут любов до музики, до слова, до людини — була не просто темою, а головною героїнею вечора. І ця любов — жива, глибока, справжня — безсумнівно залишилася в серцях кожного слухача.







