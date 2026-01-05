В 2026 году в Украине изменились пороговые значения для уплаты пенсионного сбора во время первой регистрации автомобиля. Причиной послужило повышение прожиточного минимума, к которому привязаны ставки этого платежа, сообщает “Укравтопром”.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3328 грн, что повлияло на определение стоимости автомобиля для применения соответствующих ставок сбора в Пенсионный фонд.

В 2026 году пенсионный сбор при первой регистрации авто составляет:

3% — для автомобилей стоимостью до 549—120 грн;

4% — для автомобилей стоимостью от 549 120 грн до 965 120 грн;

5% — для авто стоимостью свыше 965—120 грн.

Базой для налогообложения является цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи или другом документе, подтверждающем его стоимость.

Пенсионный сбор рассчитывается без учета НДС и применяется ко всем транспортным средствам, впервые регистрируемым в Украине, за исключением электромобилей, которые и дальше освобождены от его уплаты.

Как сообщалось, с начала 2026 г. в Украине заработал обновленный порядок перерегистрации транспортных средств, приобретенных по договору финансового лизинга. Постановление Кабинета Министров № 1727, принятое в конце декабря, отменяет бюрократические препоны для водителей, полностью оплативших стоимость авто. Ранее оформление перерегистрации могло быть заблокировано, если лизингодатель был внесен в Единый реестр должников. Теперь этот случай определен как исключение.

В настоящее время граждане, выполнившие все условия лизингового договора и фактически ставшие владельцами автомобиля, могут беспрепятственно зарегистрировать его на себя в сервисных центрах МВД, даже если у лизинговой компании есть долги.





