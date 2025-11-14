В Одеській кірсі відбудеться концерт пам’яті Давида Сіпітінера (1925–2011)

Анонс концерту

16 листопада 2025 року, неділя, 18:00

Одеська кірха Святого Павла

(Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України)

Запрошуємо на вечір, присвячений видатному музиканту, педагогу та митцю Давиду Сіпітінеру — людині, яка залишила яскравий слід у музичному житті Одеси.

У програмі прозвучать твори Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Г. Форе, К. Сен-Санса, К. Дебюссі, Ш.-М. Відора та інших композиторів.

🎵 Виконавці:

Єлизавета Меньшагіна — гобой Олексій Кузьменко — флейта Марина Годулян — контральто Вероніка Струк — орган Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

У програмі:

Бах, Гендель, Моцарт, Форе, Сен-Санс, Дебюссі, Відор — музика, що звучить крізь століття, нагадуючи про вічність мистецтва і красу людської душі.

✨ Вечір обіцяє стати справжньою подією для всіх шанувальників класики та тих, хто цінує глибокі музичні емоції.

Запрошуємо долучитися до цього світлого вшанування пам’яті Маестро Давида Сіпітінера.