Лютерани святкують Пасху: світле свято, що об’єднує серця

Пасхальне богослужіння в громаді св. Павла

У ясний і сонячний день лютеранська громада зібралася на урочисте пасхальне богослужіння із святим причастям, щоби відсвяткувати головну подію християнської віри — Світле Христове Воскресіння. Настрій у присутніх був радісним і піднесеним, як і годиться цьому великому дню.

Особливої урочистості надало запалення пастором Олександром Гроссом. нової великої вівтарної свічки, яку подарувала християнська громада Регенсбургу. Саме вогонь свічки став першим символом свята, знаменуючи початок пасхального богослужіння.

Під час служби віряни разом із лектором читали уривки зі Старого й Нового Заповітів, пригадуючи собі великий шлях спасіння і перемогу життя над смертю. Проповідь пастора була присвячена уривку з Євангелія від Івана (20:11–18) — зворушливій історії про Марію Магдалину біля порожньої гробниці, яка стала першою свідком Воскресіння.

Особливим моментом стало благословення нового члена Ради громади — Олени Дейнего, якій належить опікуватися важливою сферою соціального служіння. Громада щиро прийняла це рішення з вдячністю і надією на добрі плоди її праці.

Також пастор Гросс привітав і благословив парафіян, у яких останнім часом був день народження, створюючи теплу та сімейну атмосферу.

Після богослужіння громада розділилася — частина вірян вирушила святкувати Пасху за святковим столом, інші залишилися на традиційний Біблійний час, який традиційно провів лектор громади святого Павла Володимир Немерцалов.

На занятті тривало роздумування над Божим Словом, адже для багатьох саме духовне занурення робить свято по-справжньому повним і світлим.

Святкові заходи в громадах Одещини.

Святкові заходи проходили і в інших громадах Одещини. У день Пасхи, в неділю, у Петродолинському, а також у Пасхальний понеділок у Новоградківці, у межах діяльності Дитячих центрів відбулися святкові акції. Діти співали, читали вірші про Воскресіння Ісуса Христа — і, звісно ж, отримали подарунки!

Цьогорічні подарунки були особливо щедрими: кожна дитина отримала новий шкільний ранець, наповнений зошитами, ручками, олівцями та іншим необхідним приладдям. Крім того, усі 25 дітей отримали настільні лампи та щось смачненьке до свята.

Організатори щиро дякують за підтримку MLV – Martin Luther Verein in Bayern e.V. та організації «Дияконія – Україна», завдяки яким ця акція стала можливою. Також велика подяка магазину «Штучки і ручки» в Одесі за щедру знижку — ви зробили подарунки ще більшими!

Цього року дитячий центр «Віфанія» в Новоградківці завершує вже свій 16-й навчальний рік, а в Петродолинському — перший рік після перерви. Дякуємо Богові за можливість служити нашим дітям!

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Пасха для лютеран — це не лише духовне свято, а й щедрий вияв турботи, милосердя та служіння ближньому. І цього року вона знову стала джерелом радості для дорослих і дітей, єднаючи громаду в спільній молитві, служінні та надії.