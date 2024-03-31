История праздника

По библейской легенде, Иисус воскрес после распятия на кресте. За несколько дней до казни Христос был предан одним из своих учеников и приговорен к распятию.

На третий день после распятия Иисус воскрес. В гробницу пришли женщины-мироносицы. Они несли душистое масло, чтобы обмазать тело Христа. Но пещера оказалась пустой, а женщинам явился ангел, рассказавший о воскресении Спасителя.

Эту благую весть начала распространять Мария Магдалена. Об этом узнал и правитель Рима Тиберий, который не поверил ей.

Тиберий сказал, что мертвое не может воскреснуть так же, как белое яйцо не может стать красным. Тотчас яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину воскрес! Так крашеные яйца стали одним из символов Пасхи.

Второй главный символ праздника у католиков – пасхальный кролик. Считается, что кролик приносит пасхальные яйца и прячет в саду, а дети должны собирать их, а потом есть.

Фигурками кроликов украшают дома, а также пекут булочки и пряники в виде этих зверушек, а затем раздают всем.

Празднование начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Надвечере Пасхи. Перед началом богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.

Что нельзя делать на праздник

Ранее на Пасху соблюдались определенные запреты и ограничения. В этот день нельзя ругаться, злословить, желать зла другим.

На праздник запрещалось убирать, стирать, шить, вышивать, вязать.

На Пасху нельзя скучать и сидеть дома. Этот праздник следует отмечать с друзьями и семьей.

На католическую Пасху не освящают в храмах яйца, паски и другие блюда.

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