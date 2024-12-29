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Учора, 10:00

Вечір, традиційний Різдвяний ярмарок у Одеській кірсі Святого Павла 2024

Категория: Новини / Видео

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У внутрішньому дворі Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України розпочав свою роботу традиційний Різдвяний ярмарок. Цього року він вразив відвідувачів своїми масштабами, адже організатори розширили територію святкового заходу, зробивши ярмарок вдвічі більшим, порівняно з попередніми роками. Тепер ярмарок розмістився не лише в правому, але й у лівому внутрішніх дворах кірхи, що створює додаткову атмосферу святковості.


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