Традиційний Різдвяний ярмарок у Одеській кірсі Святого Павла: та незабутній святковий настрій

У внутрішньому дворі Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України розпочав свою роботу традиційний Різдвяний ярмарок. Цього року він вразив відвідувачів своїми масштабами, адже організатори розширили територію святкового заходу, зробивши ярмарок вдвічі більшим, порівняно з попередніми роками. Тепер ярмарок розмістився не лише в правому, але й у лівому внутрішніх дворах кірхи, що створює додаткову атмосферу святковості.

Святкове відкриття та привітання пастора Олександра Гросса

Урочисте відкриття розпочалися з привітального слова пастора громади Святого Павла, Олександра Гросса. Він подякував усім присутнім за участь у святковому заході та наголосив на значенні Різдва як святого часу, що символізує надію та спасіння, принесені народженням Ісуса Христа. Пастор також запросив усіх на недільне богослужіння четвертої неділі Адвенту, яке відбудеться о 10 ранку, закликаючи всіх приєднатися до спільної молитви.





Святковий концерт та Різдвяна атмосфера

Після офіційного відкриття, для присутніх був організований святковий Різдвяний концерт. Учасниками стали учні та викладачі Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського. Їхні виконання додали яскравих і теплих нот до святкової атмосфери Одеси, даруючи присутнім справжнє передріздвяне натхнення.

Святкові пригощання та різноманітні сувеніри

У дворах кірхи не лише лунала музика, але й відбувався справжній ярмарковий бурхливий рух. Тут можна було скуштувати смачні баварські ковбаски та гарячий глінтвейн, які стали чудовим доповненням до святкової атмосфери. Неподалік були облаштовані місця для посиденьок, де відвідувачі могли насолодитися смаколиками, а потім вибрати для себе різноманітні сувеніри — від ручної роботи прикрас і іграшок до святкових костюмів і навіть одягу.





Фуд-корт, дитяча зона та культурна програма



На ярмарку також працює зона фуд-корту, де кожен може знайти смачні страви та напої. Для найменших відвідувачів організована дитяча розважальна зона, а для дорослих — культурна програма, яка включає виступи одеських музикантів. Зокрема, свої авторські пісні виконує відомий одеський бард Анатолій Сєбов, що додає особливого колориту святковій атмосфері.

Родзинкою заходу стало чаювання зі старовинних самоварів, та антикварного посуду із колекції Сергія Новицького що представляє на ярмарку Музей історії Причорноморських німців, розташований неподалік у Центрі Святого Павла. За невелику історію свого існування Музей встиг полюбитися одеситам та гостям міста та став центром тяжіння культурно-просвітницької діяльності та краєзнавства.

Різдвяні прикраси та сувеніри на будь-який смак

Не можна оминути увагою й асортимент товарів на ярмарку. Тут можна придбати різдвяний вінок, виготовлений з ялинкових гілок та іграшок, а також різноманітні прикраси та сувеніри, зроблені зі стабілізованого ягелю та інших матеріалів. Всі ці речі надають святу особливий вигляд, допомагаючи створити неповторну атмосферу Різдва в оселі.

Ярмарок працює до 29 грудня

Різдвяний ярмарок у Одеській кірсі Святого Павла відкритий з 11:00 до 21:00 і триватиме до 29 грудня. Це чудова можливість поринути в атмосферу свята, насолодитися різноманітними пригощаннями та придбати оригінальні подарунки для своїх близьких.

Не пропустіть можливість стати частиною цієї святкової фієрії та відчути всю магію Різдва в Одесі!



