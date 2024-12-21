Святковий Різдвяний концерт учнів та викладачів Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського у Кірсі Святого Павла

21 грудня 2024 року у чудовій атмосфері Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся святковий Різдвяний концерт, організований учнями та викладачами Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського. Захід став яскравим моментом у передріздвяній атмосфері Одеси, наповнивши присутніх святковими мелодіями та теплом.

Концерт розпочався зі вступного слова пастора громади Святого Павла Олександра Гросса, який подякував всім за присутність та наголосив на важливості Різдва як свята, що відображає надію та спасіння, принесене народженням Ісуса Христа. Пастор Гросс запросив всіх на недільне богослужіння четвертої неділі Адвенту, яке відбудеться о 10 ранку.

Програма концерту була вражаючою та різноманітною, охоплюючи твори різних епох і стилів, від класичних композицій до сучасних обробок. У виконанні талановитих учнів та викладачів звучали як захоплюючі інструментальні твори, так і вокальні композиції.

Серед найяскравіших номерів концерту:

1. Струнний ансамбль "Співучі струни", під керівництвом Лариси Калякіної, відкрив концерт виконанням композиції Йоахіма Йохова «Modern times», а також традиційною колядкою «Jingle Bells» Джеймса Пʼєрпонта.

2. Вокальне виконання «Ave Maria» Рікардо Конччате, у виконанні Ульяни Щавінської, вразило своєю емоційною глибиною.

3. Два скрипкових соло у виконанні Дарії Хайбуліної та Єлизавети Гетти, які виконали «Фолію» Арканджело Кореллі, захопили слухачів технічною майстерністю.

4. Кілька традиційних колядок, серед яких «O, Christmas tree» та «We wish you a Merry Christmas», додали концерту святкової атмосфери, змушуючи всіх присутніх поринути у передріздвяне піднесення.

Невід'ємною частиною святкового концерту став виступ ансамблів: ансамбль бандуристів «Перлина» під керівництвом Мар’яни Бондар та педагогічний ансамбль скрипалів, керований Валентиною Васільєвою, виконали численні твори, що розкривали багатство української та світової музичної культури.

Також, не можна не згадати про неймовірне виконання класичних творів, таких як «Ave Maria» Франца Шуберта та «Щедрик» Миколи Леонтовича, виконаного з великою емоційною віддачею талановитими учнями і викладачами.

Завершився концерт яскравим виступом ансамблю, який виконав популярну композицію «Happy New Year» із репертуару групи ABBA, подарувавши присутнім святковий настрій та позитивні емоції.

Авторка проекту, головна органістка кірхи Вероніка Струк, подякувала всім за участь та запросила до подальших музичних заходів, що плануються в межах церковних святкових традицій.

Цей концерт став справжнім святом музики та духовності, об'єднавши митців, учнів та слухачів у чудовій атмосфері Різдва.