Пасхальний ярмарок в Одеській кірсі: святковий настрій, затишок і тепло

З 12 по 18 квітня у затишному дворику Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України триває святковий Пасхальний ярмарок. Подія об'єднує одеситів, гостей міста та внутрішньо переміщених осіб, даруючи усім не лише атмосферу свята, а й відчуття єдності, підтримки та затишку.

Мета ярмарку — створити безпечний, комфортний простір для дітей і дорослих, де кожен може відчути тепло великоднього духу. Вхід до дворика кірхи — вільний. Простір, що переливається пасхальними барвами, наче запрошує зупинитися: подивитися, насолодитися, поспілкуватися чи просто перепочити.

Гості можуть не тільки помилуватися святковим оформленням, а й придбати смачні паски, великодні пироги та інші ласощі — до речі, більшість з них можна скуштувати перед покупкою! Особливу увагу привертає фудкорт — усі страви готуються на очах відвідувачів, а аромати не залишають байдужими нікого. Крім смаколиків, ярмарок пропонує широкий вибір сувенірів, великодніх прикрас ручної роботи, натуральної продукції та навіть корисних “смачних диковинок”. Багато гостей приходять з дітьми: на території облаштовані зони для відпочинку, фотозона, дитячий простір та столики, де можна затишно посидіти з чашкою чаю або смачним частуванням. Протягом усього тижня на ярмарку заплановані концерти, а святковий настрій доповнюється живим музичним супроводом, творчими майстер-класами та атмосферою відкритості й щирості. Цьогоріч особливий момент — Великдень, або Воскресіння Христове, одночасно святкуватимуть як християни східного, так і західного обрядів — 20 квітня. Це велике релігійне свято є офіційним вихідним в Україні. Оскільки Великдень припадає на неділю, зазвичай наступний понеділок — неробочий день. Але в умовах воєнного стану це правило не діє, тож 21 квітня 2025 року буде робочим днем.

Пасхальний ярмарок у кірсі — це місце, де панує тепло, надія та світло. Саме такі ініціативи об’єднують людей і нагадують про важливість підтримки, радості та доброти навіть у складні часи.







