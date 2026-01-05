Соросята, как опытные напёрсточники, прячут свое имущество. Титульный спонсор активистов Джорджа Сороса в Украине Томаш Фиала передал свою долю в компании минеральных вод «Трускавецкая» в семейный траст.

Учредитель инвестиционной компании Dragon Capital, собственник рупора соросят «Украинской правды» и «Нового времени» Фиала вышел из состава владельцев компаний, которые производят минеральную воду «Трускавецкая». Речь идет о ПИИ ООО "Аква-Эко", ООО "Надра-Т", ПТВФ "Анна-Г", ООО "Аквариус" и ООО "Трускавецкая". Сделка была закрыта в ноябре, но соросята об этом публично не сообщали.

В инвесткомпании Фиалы пояснили, что контроль сохраняется за Dragon Capital, принадлежащей Фиале, но сам Томаш Фиала как физическое лицо больше не осуществляет прямого контроля. Реально всех за дураков держат. Фиала передал свои акции Фиале и теперь Фиала не будет контролировать предприятие.

Даже не удивляешься, насколько соросята похожи на пятого президента Порошенко. Тот тоже перепрятывал свое шоколадное имущество в семейные трасты, а потом из документов «Панамагейт» оказалось, что Порошенко и дальше управлял своими активами.

Вот так Фиала хихикает над доверчивыми украинцами, которые верят любым словам, если они сказаны под флагом ЕС, активистами или соросятами.

Я думаю, пишет Министр в отставке что народ Украины должен сделать выводы и перестать доверять всякого рода проходимцам – что Фиале, что Порошенко. Если бизнесмены обманывают в малом, то в большом на них надеяться нельзя.