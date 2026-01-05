 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

З 1 січня в Україні змінюють розміри допомоги по безробіттю

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Об этом сообщает Фонд государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Для сравнения: в 2025 году эта сумма составляла 3600 грн.

Правление Фонда также определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1650 гривен, тогда как ранее эта сумма равнялась 1500 грн.

Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8 647 гривен, тогда как раньше он ограничивался 8 000 грн.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 