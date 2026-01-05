Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия и председатель ВР Руслан Стефанчук объяснили советникам по безопасности государств-партнеров, что президентские выборы и референдум об одобрении возможного мирного соглашения могут быть проведены только при условии прекращения огня.

Источник: Арахамия и Стефанчук в комментарии журналистам после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров в субботу

Прямая речь Стефанчука: "Все коллеги поняли, что вопросы, касающиеся Конституции Украины, которые урегулированы в высшем законодательном акте, вообще не могут быть вопросами ни всеукраинского, никакого референдума. Вопросом референдума может быть только один вопрос: поддерживаете ли вы соглашение".

Детали: Стефанчук подчеркнул, что выборы или референдум могут состояться "только тогда, когда они будут соответствовать тем демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые существуют в мире".

По его словам, выборы или референдум могут быть проведены только при условии прекращения огня. И именно от гарантий безопасности будет зависеть формат их проведения – в один день или в два-три дня.

На замечание журналиста, что Россия не соглашается прекратить огонь на время референдума или выборов, Арахамия ответил: "Если нет драфта соглашения, которое можно выносить на референдум, то нет прекращения огня. Идея такая: если будет документ, который подтвержден предварительно четырьмя сторонами – американцами, русскими, украинцами и европейцами – тогда вывешивается этот документ онлайн, 60 дней его обсуждают по разным кругам журналисты, эксперты, общественные организации, политики и так далее, потом в какой-то день Ч приходят люди на референдум... У них два бюллетеня, один – по выборам, кто будет следующий президент, второй – поддерживаете ли вы мирное соглашение, да или нет. Потом все считается. На этот период, конечно, должно быть прекращение огня".

Арахамия объяснил, что референдум по "мирному соглашению" предлагают провести одновременно с президентскими выборами, чтобы увеличить количество людей, которые примут участие в голосовании.

Прямая речь Арахамии: "Я объяснял это советникам. Почему вообще возникла идея совместить президентские выборы с референдумом? Вы знаете, что референдум был только один раз в Украине в 1991 году, у нас нет опыта проведения общенационального референдума... Согласно закону, для того чтобы общенациональный референдум был признан легитимным, в нем должно принять участие не менее 50% избирателей. В реестре избирателей довоенном было 36 миллионов человек. То есть 18 миллионов человек должны прийти на референдум. Сегодня это недостижимая цифра...

Президентские выборы – это крупнейшее электоральное событие страны, на него обычно приходят более 10 миллионов человек. И соединив президентские выборы с референдумом, есть надежда, что на этот референдум придет как можно больше людей как в Украине, так и за рубежом. И тогда мы будем иметь репрезентативный результат, и тогда это может быть частью мирного плана".

Детали: Арахамия также отметил, что во время обсуждений на рабочей группе по выборам во время военного положения "никто не ответил точно, почему невозможно гибридное голосование, это привлечение каких-то онлайн-инструментов или для всего процесса, или частично".

"Например, если у нас 6,5 миллионов внутренне перемещенных лиц, у нас есть реестр ВПЛ, в котором только точно известно о 1 миллионе, потому что они получают выплаты. А где остальные 5 миллионов, где они сейчас живут, на каком участке они должны голосовать? Почему не создать онлайн-инструмент, условно открепительный талон онлайн, где они зарегистрируются на том участке, на котором им удобнее? Это онлайн-инструмент для проведения выборов... Почему-то, когда мы говорим о выборах, всегда идет какая-то агрессия по этому поводу", – сказал председатель фракции.

Что предшествовало: Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия выразил надежду, что работу над текстом законопроекта о выборах во время военного положения удастся завершить до конца февраля.

Предыстория:

24 декабря Зеленский заявил, что Украина может вынести мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или провести всеукраинский референдум, и также может решить провести выборы в стране одновременно с референдумом. По словам президента, для проведения референдума необходимо минимум 60 дней и полное прекращение огня на этот срок.

29 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что правитель РФ Владимир Путин не согласился на прекращение огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану".

Зеленский 29 декабря рассказал, что американские партнеры работают над тем, чтобы склонить Россию к прекращению огня во время проведения референдума в Украине. По словам Зеленского, Украине для этого надо хотя бы 60 дней "тишины".

22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Раде формируется рабочая группа, которая займется вопросом президентских выборов во время военного положения.

Впоследствии Арахамия заявил, что рабочая группа по выборам должна исследовать вопрос, можно ли провести голосование в гибридном формате: онлайн и офлайн.

