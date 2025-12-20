Возможность заключить "хорошее мирное соглашение" с Россией сейчас отсутствует, речь идет об очень плохом соглашении или его отсутствии и продолжении войны, считает глава правящей фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Давид Арахамия на организованном изданием NV мероприятии "Украина и мир впереди 2026" в Киеве, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Мы понимаем, все люди, которые мыслят, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, оно будет или плохое, или очень плохое, или его не будет".

Детали: В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов сделки не будет".

Также он добавил, что Украине нужны гарантии безопасности, а также она не согласится отдать Донецкую область россиянам. Вместе с тем Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым".

Напомним: На днях президент Владимир Зеленский отметил, что украинская власть не может думать, что нынешний мирный процесс может провалиться.

