На украинских АЗС, в частности, на заправках OKKO, ограничивают использование мощных зарядных устройств, в частности запрещено заряжать портативные зарядные станции. Об этом сообщили НефтеРынку в пресс-службе компании.

Отмечается, что в соцсетях появились сообщения о том, что на АЗС OKKO запрещено заряжать портативные зарядные станции во время блэкаутов. В компании подтвердили эту информацию.

“Все АЗК сети ОККО оборудованы генераторами, поэтому розетки в торговых залах работают и ими можно пользоваться для зарядки телефонов, ноутбуков, планшетов, стандартных павербанков и подобных маломощных устройств”, — рассказали в пресс-службе сети.

В то же время поскольку АЗК являются объектами повышенной пожарной опасности, на заправках запрещено использовать удлинители, а от стандартных розеток запрещено заряжать мощные устройства — в частности портативные электростанции (более 1 кВт), электромобили, электросамокаты и другое энергоемкое оборудование.

Такие ограничения введены, чтобы избежать перегрузки сети и риска возгорания, пояснили в компании.





