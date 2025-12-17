Одещина знову пишається своїми чемпіонами

Одеська область вкотре підтвердила статус регіону сильних і цілеспрямованих спортсменів. Бійці клубу «SAMSON FIGHT CLUB», які представляють Всесвітню бійцівську лігу AWFL, під керівництвом тренера Дениса Салтикова блискуче виступили на Кубку України з Фрі Файту (розділ греплінг), продемонструвавши високий рівень підготовки та справжній бійцівський характер.

За підсумками змагань чемпіонські титули вибороли:

— Дмитро Вернидуб — 1 місце;

— Влад Мельник — 1 місце;

— Єгор Топалу — 1 місце.

Срібними призерками турніру стали:

— Ангеліна Замко — 2 місце;

— Аліна Герасимова — 2 місце;

— Віола Герасимова — 2 місце.

Ще одну гучну перемогу для AWFL принесла Ірина Лукацька, представниця клубу JC Nazarite Club, яка здобула золото на Відкритому Кубку Київської області з бойового самбо. Фінальний поєдинок став ювілейним — 50-м у її спортивній кар’єрі. Уже 11 грудня 2025 року в Києві Ірина проведе свій професійний бій на міжнародному турнірі з ММА та кікбоксингу ліги WGFC.

Кожна з цих перемог — результат щоденної наполегливої праці, сили волі та командної єдності. Одещина по праву пишається своїми спортсменами та дякує їм за відвагу, майстерність і гідне представлення регіону на всеукраїнському та міжнародному рівнях.