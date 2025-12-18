 
ОДЕСА, ЯКА ГОВОРИТЬ МОВОЮ СКУЛЬПТУРИ

Галерея «#ARTнODESSA» у Літньому театрі Міського саду запрошує на подію, що поєднує століття, імена та живу енергію мистецтва —
«ОДЕСЬКИЙ СКУЛЬПТУРНИЙ САЛОН – 2025»

📅 Відкриття: 18 грудня о 16:00

Одеса — місто, де скульптура завжди була більше, ніж прикрасою. Вона мислить, сперечається, пам’ятає і мріє. Від класичних європейських традицій ХІХ століття до сміливих сучасних форм — саме тут народилася унікальна одеська школа, що сформувала обличчя міста.

На виставці — скульптура і графіка одеських майстрів, імена яких вписані в історію та творять сьогодення. Мала пластика з бронзи, мармуру, дерева, глини, гіпсу й сучасних матеріалів відкриває глядачеві інтимний, камерний світ авторської думки, де кожна форма — це діалог з містом і часом.

Це не просто експозиція.
Це простір зустрічі традиції й сучасності, майстрів і поціновувачів, ідей і майбутніх проєктів.

«Одеський скульптурний салон – 2025» — подія для тих, хто відчуває Одесу серцем і вірить у силу культури, що формує майбутнє.

🎨 Відчуйте пластику Одеси. Побачте місто у формі мистецтва.






