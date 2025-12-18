В новом докладе организаций Brave Movement и Child Global звучит призыв ко всем странам-членам ЕС отменить или продлить сроки давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

"Лотерея почтовых индексов". Именно так организации по поддержке детей описывают доступ к правосудию по делам о сексуальном насилии в ЕС. Сексуальные преступления против несовершеннолетних, по статистике, касаются каждого пятого ребенка в ЕС. Многим жертвам требуются годы на то, чтобы начать говорить о пережитом.

Согласно новому докладу групп Brave Movement и Child Global, жертвы подают заявления о преступлении в среднем в 52 года. Такая отсрочка уменьшает шансы многих добиться правосудия из-за срока давности преступлений.

Законы в ЕС в этом плане весьма неоднородны. В таких странах, как Бельгия, Венгрия и Дания, сроки давности отменены для большинства, если не для всех, случаев насилия над детьми. В других государствах, таких как Австрия, Хорватия, Эстония, Латвия, Люксембург, Польша, Словения, Швеция и Румыния, сроки сняты лишь для наиболее тяжких преступлений. Например, в Словении и Румынии срок давности за груминг составляет всего шесть лет.

На остальной территории ЕС сроки давности по-прежнему применяются ко всем преступлениям. Правда, в ряде государств жертва может инициировать судебное разбирательство лишь по достижении совершеннолетия.

В Германии наиболее тяжкие преступления могут расследоваться до тех пор, пока жертве не исполнится 60 лет. В Испании этот предел составляет 55 лет, во Франции - 48, а в Италии - 46.

В докладе говорится, что наименее безопасными в этом смысле являются такие страны, как Финляндия, Болгария, Литва и Словакия, где у жертв самый короткий срок для предъявления обвинений насильнику. Например, в Финляндии и Болгарии он составляет 20 лет с момента предполагаемого преступления, в Литве - 25 лет.

Предложения по отмене или значительному расширению ограничений на рассмотрение сексуальных преступлений против детей получили широкий консенсус среди стран-членов ЕС в июне 2024 года в Страсбурге, что отражено в итоговой резолюции.

По мнению организаций Brave Movement и Child Global, "ЕС должен согласиться на минимальный срок исковой давности в 35 лет для всех преступлений, начиная с совершеннолетия", что означает, что право на правосудие истекает только в 53 года жертвы.





