Комитет министров Совета Европы оценил выполнение Украиной решений ЕСПЧ по делам, касающимся событий Революции достоинства 2013-14 годов.

Об этом говорится в выводах Комитета, сообщает "Европейская правда".

В частности, в Комитете "с сожалением констатировали", что некоторые уголовные производства в отношении сотрудников правоохранительных структур или негосударственных субъектов, которые были причастны к нарушениям прав человека во время указанных событий, были прекращены национальными судами в связи с истечением сроков давности по делам Шморгунова и других, а также по делам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

В Комитете обеспокоены, что через десять лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находится на рассмотрении в национальных судах, а некоторые – на стадии досудебного расследования.

В выводах отмечаются риски того, что у некоторых преступлений может истечь срок давности.

Комитет призвал ускорить досудебное расследование и завершить судебные производства без дальнейших задержек, а также предложил властям изучить альтернативные меры возмещения вреда для обеспечения того, "чтобы прекращение уголовных производств в связи с истечением срока давности не приводило к попустительству безнаказанности".

Комитет отметил, что выплаты компенсации в некоторых случаях возвращаются в госбюджет как невостребованные в течение одного года, и призвал власти решить эту проблему.

В Комитете также выразили сожаление, что значительное количество дел по этим событиям потеряло свою актуальность. Комитет призвал власти "удвоить свои усилия" и довести до конца незавершенные уголовные производства без дальнейших задержек и "продолжать эффективно информировать общественность об их ходе".

В январе 2021 года ЕСПЧ вынес решения по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.